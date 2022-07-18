للمرة الثانية تواليا.. مصر تُنظم أمم إفريقيا لكرة اليد 2024 بعد تراجع الجزائر

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بشكل رسمي، عن فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية للرجال المقبلة 2024، والمقرر إقامتها يوم 26 يناير المقبل.

وتُعد هذه النسخة من بطولة كأس الأمم الإفريقية هي المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وبذلك تكون مصر استضافت بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد مرتين متتاليتين، بعد استضافة النسخة الحالية من البطولة، حيث تنظم مصر النسخة الحالية من البطولة بعد تراجع المغرب عن استضافتها، إلى جانب النسخة القادمة بعد تراجع الجزائر عن استضافة البطولة.

ويخوض في الوقت الحالي منتخب مصر لكرة اليد نهائي نسخة 2022 في مواجهة كاب فيردي، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.