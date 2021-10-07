للمرة الثانية.. تعاون ثلاثي بين إبراهيم عيسى و«ماندو» و«السبكي» في «الملحد»

قرر المخرج الجريء ماندو العدل تقديم فيلم الملحد للمرة الثانية الفترة القادمة للجمهور المصري، ولذك بالتعاون مع الكاتب إبراهيم عيسى والمنتج أحمد السبكي بعد تعاون الثلاثي سابقا في تجربة الفيلم الجرئ “صاحب المقام” .

ويقوم ببطولة فيلم الملحد أحمد حاتم، نجلاء بدر، صابرين، مصطفى درويش، الفنان القدير حسين فهمي ، الفنان القدير محمود حميدة وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى .

يذكر أن ماندو العدل يعتبر من المخرجين القلائل الذين يهتمون في معظم أعماله الفنية بطرح قضايا دينية ومناقشتها بجرأة وظهر ذلك في مسلسل الداعية الذي قدمه الفنان هاني سلامة منذ سنوات، وفيلم “صاحب المقام” ومسلسل “بين السما والأرض” الذي قام ببطولته أيضا هاني سلامة رمضان الماضي وتناول الصراع بين التيار الديني والفكر الليبرالي مثلما قدم في مسلسل الداعية .

أيمن سلامة: إبراهيم عيسى كاتب كبير وموضوعاته ليست سطحية وجريئة دائما

وأعرب المؤلف أيمن سلامة أن كتابات إبراهيم عيسى تكون قيمة، ودائما يقدم موضوعات وحوارا فيه فلسفة وقضية هامة للجمهور ونحن نحتاج لهذه الموضوعات الجريئة في السينما .

وأكد انه منذ ان قدم فيلم مولانا لعمرو سعد واحترمته كثرا ثم فيلم الضيف وبعده صاحب المقام العام الماضي، والملحد الفترة القادمة .

ونوه سلامة إلى أن إبراهيم عيسى كاتب كبير ويطرح قضايا مهمة وليست موضوعات مسطحة مثل اغلب الأفلام السينمائية التي أصبحت تطرح للجمهور .

ويضيف أن إبراهيم عيسى واحدا من الكتاب الكبار الذي يحمل رؤية مختلفة في افكاره وأعماله الفنية ، لذلك فيلم الملحد القادم له سيكون عملا سينمائيا وفنيا كبيرا وهاما في السينما المصرية بالتأكيد ، لافتا إلى أن ماندو العدل مخرج مميز جدا ويقدم أفكار جديدة دائما منذ سنوات .

وأوضح سلامة أن فيلم الملحد لن يكون صادما للجمهور، لأن فكر إبراهيم عيسى هناك من يتفق معه وآخرين يختلفون لكن الأهم أنه يقدم فكرا هاما وذلك المهم في العمل السينمائي والفني .

محمد سلطان: تجارب إبراهيم عيسى السينمائية ليست كثيرة والفكرة يكون فيها “رغي”

وقال الناقد الفني محمد سلطان أن تجارب الكاتب ابراهيم عيسى ليست كثيرة في السينما المصرية، فقد قدم أفلام قليلة السنين الماضية مثل الضيف ومولانا وصاحب المقام وحققت جميعها جدلا كبيرا ونجاحا أيضا.

لكن إبراهيم عيسى حقيقة يغلب عليه في أفلامه التي يقدمها أن الفكرة تكون طاغية أن تولد فيلم سينمائي أو سيناريو ، وأحيانا كثيرة يكون فيها “رغي” حتى تقدم كفيلم للجمهور .

ولفت إلى أن توجه المخرج ماندو العدل لتقديم الصراع الديني أو التيمة الدينية في أعماله الفنية في السينما والتلفزيون، قد يكون ذلك صدفة وبالطبع سيقوم بتطوير موضوعاته ، وليس بالضرورة أن يقدم مبدع مجموعة افلام معينة تعبر عن توجه فكر معين يكون متعمدا طرح هذا التوجه للجمهور طيلة الوقت.