للمرة الثانية.. تأجيل مناقشة المنحة الأمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار

ياسمين فوازأجلت اللجنة الاقتصادية للمرة الثانية مناقشة تعديل منحة تحفيز التجارة والاستثمار المقدمة من الولايات المتحدة لتخلف رئيسة جهاز دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن حضور الاجتماع، أمس الإثنين، إلى جانب إرسال وزارة الاستثمار ردا غير مستوف لطلبات أعضاء اللجنة منذ آخر اجتماع فى الشأن نفس

ياسمين فواز

أجلت اللجنة الاقتصادية للمرة الثانية مناقشة تعديل منحة تحفيز التجارة والاستثمار المقدمة من الولايات المتحدة لتخلف رئيسة جهاز دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن حضور الاجتماع، أمس الإثنين، إلى جانب إرسال وزارة الاستثمار ردا غير مستوف لطلبات أعضاء اللجنة منذ آخر اجتماع فى الشأن نفسه.

ورفعت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو غلاب، مذكرة رسمية إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لعرضها على وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة بشأن آلية الجهات السابقة فى متابعة وتنفيذ التعديل الثانى لاتفاقية المنحة بين حكومتى البلدين.ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ إضافى يقدر بنحو 5 ملايين و613 ألفًا و631 دولارًا، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وذلك للاستمرار فى العمل على تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإصلاح الاقتصادى الكلى، وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحة بعد إجراء التعديل نحو 82 مليون و550 ألف و502 دولار.

من جانبه، أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة سبق أن طالبت وزارة التعاون الدولى بآلية واضحة لإدارة ومتابعة المنح، خاصة الأمريكية، إضافة إلى تقييم للأداء بآلية تفصيلية، إلا أن الوزارة لم ترسل الرد المطلوب، مضيفا أن اللجنة أجلت مناقشة الاتفاقية لحين الاستجابة لما طالبت به.

وأضاف الشريف، فى تصريحاته لـ«المال» أن المذكرة تم رفعها أمس لرئيس المجلس، ومن المقرر أن يتم الرد عليها بشكل رسمى من الوزارات المعنية قبل استكمال المناقشة.