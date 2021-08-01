للمرة الثانية.. «بورسعيد» تطرح كازينو الجزيرة البحرى بنظام حق الانتفاع

بعد طرحه فبراير الماضى دون تقدم أحد

طرحت محافظة بورسعيد مشروع كازينو الجزيرة البحرى بنظام حق الانتفاع أمام المستثمرين فى القطاع السياحى، للمرة الثانية هذا العام، وكانت الأولى خلال فبراير الماضى ولم تشهد تقدم أحد من المستثمرين.

وقامت محافظة بورسعيد خلال عملية الطرح بتحديد مدة حق الانتفاع لتكون 20 عامًا، وهى نفسها التى تم تحديدها خلال الطرح الماضى.

22 أغسطس المقبل موعدًا لعقد المزايدة العلنية بين المستثمرين

وحددت «بورسعيد» 22 أغسطس المقبل موعدًا لعقد المزايدة العلنية بين المستثمرين السياحيين، وذلك بالديوان العام للمحافظة.

وفى مايو 2017، تم إسناد الكازينو لأحد المستثمرين السعوديين بقيمة إجمالية 2.1 مليون جنيه فى العام، بزيادة %7 سنويًّا.

واتجهت «بورسعيد» إلى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لطرح كازينو الجزيرة، بعد تنازل مجلس إدارة الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة -الذى يدير أموال صندوق المنطقة الحرة- عن المشروع للمحافظة.

وقامت هيئة حصر الأصول غير المستغَلّة التابعة لمجلس الوزراء بطرحه للاستغلال عن طريق «العامة للاستثمار» بعد قيام هيئة الخدمات الحكومية بتقييمه ماليًّا. ويقع كازينو الجزيرة على مساحة 1800 متر مربع، ويضم 4 طوابق تحوى 4 قاعات كبرى على مساحات تتراوح من 250 إلى 1180 مترًا مربعًا، كما يقع بامتداد يصل إلى 50 مترا داخل البحر بشاطئ بورسعيد