استثمار

للمرة الثانية.. «بورسعيد» تطرح كازينو الجزيرة البحرى بنظام حق الانتفاع

بعد طرحه فبراير الماضى دون تقدم أحد
السيد فؤاد 7:12 ص, الأحد, 1 أغسطس 21 7:12 ص, الأحد, 1 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

طرحت محافظة بورسعيد مشروع كازينو الجزيرة البحرى بنظام حق الانتفاع أمام المستثمرين فى القطاع السياحى، للمرة الثانية هذا العام، وكانت الأولى خلال فبراير الماضى ولم تشهد تقدم أحد من المستثمرين.

وقامت محافظة بورسعيد خلال عملية الطرح بتحديد مدة حق الانتفاع لتكون 20 عامًا، وهى نفسها التى تم تحديدها خلال الطرح الماضى.

22 أغسطس المقبل موعدًا لعقد المزايدة العلنية بين المستثمرين

وحددت «بورسعيد» 22 أغسطس المقبل موعدًا لعقد المزايدة العلنية بين المستثمرين السياحيين، وذلك بالديوان العام للمحافظة.

اقرأ أيضا  إقبال كبير من الزوار المصريين والأجانب على زيارة متحف الحضارة (صور)

وفى مايو 2017، تم إسناد الكازينو لأحد المستثمرين السعوديين بقيمة إجمالية 2.1 مليون جنيه فى العام، بزيادة %7 سنويًّا.

واتجهت «بورسعيد» إلى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لطرح كازينو الجزيرة، بعد تنازل مجلس إدارة الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة -الذى يدير أموال صندوق المنطقة الحرة- عن المشروع للمحافظة.

وقامت هيئة حصر الأصول غير المستغَلّة التابعة لمجلس الوزراء بطرحه للاستغلال عن طريق «العامة للاستثمار» بعد قيام هيئة الخدمات الحكومية بتقييمه ماليًّا. ويقع كازينو الجزيرة على مساحة 1800 متر مربع، ويضم 4 طوابق تحوى 4 قاعات كبرى على مساحات تتراوح من 250 إلى 1180 مترًا مربعًا، كما يقع بامتداد يصل إلى 50 مترا داخل البحر بشاطئ بورسعيد

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

%50 زيادة متوقعة فى أسعار رحلات العمرة للموسم الجديد

دعاء محمود 7:04 ص, الأحد, 1 أغسطس 21

وزير السياحة والآثار يتفقد مستجدات الأعمال بمشروع كشف طريق الكباش بالأقصر

المال - خاص 11:32 م, السبت, 31 يوليو 21

مكتب هيئة تنشيط السياحة بالأقصر يستقبل سائحي أولى رحلات الطيران العارض من أسبانيا

دعاء محمود 11:31 م, السبت, 31 يوليو 21

إقبال كبير من الزوار المصريين والأجانب على زيارة متحف الحضارة (صور)

دعاء محمود 8:27 م, السبت, 31 يوليو 21

وزيرة التضامن: قيمة الدعم النقدي ارتفع من 3.7 مليار جنيه إلي 20 مليارًا

مدحت إسماعيل 5:23 م, السبت, 31 يوليو 21

وزيرة البيئة: تحقيق أمن واستدامة الغذاء يتطلب تكامل اتفاقيات ريو الثلاث

عصام عميرة 2:49 م, السبت, 31 يوليو 21