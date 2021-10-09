للمرة الثانية.. الزمالك يحصد المركز الخامس في مونديال اليد على حساب الوحدة السعودي

بعد التغلب عليه بنتيجة 42- 22 خلال المباراة التي أقيمت منذ قليل

حصد نادي الزمالك المركز الخامس في ترتيب بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، السعودية 2021، على حساب نظيره الوحدة السعودي بعد التغلب عليه بنتيجة 42- 22 خلال المباراة التي أقيمت منذ قليل.

كان الزمالك قد خسر أمام برشلونة بفارق 4 أهداف فقط في ربع النهائي، وبنتيجة 36- 32، ليتحول الزمالك للعب على المراكز من الخامس إلى العاشر، قبل أن ينجح في المباراة الأولى وينتصر على جامعة سيدني بنتيجة 38- 19.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية للمرحلة الترتيبية للمراكز من الخامس إلى العاشر، وبفارق أهداف +39، ليتفوق على الدُّحيل متصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف، ويحصد المركز الخامس.

وتعدّ تلك هي المرة الثانية التي يحقق فيها الزمالك المركز الخامس للبطولة بعد نسخة 2019، إلا أن أفضل مشاركات الأبيض لا تزال في 2021، عندما نجح في تحقيق المركز الثالث.