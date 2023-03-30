للمرة الثانية.. «الأصباغ الإماراتية» ترفع سعر عرض الاستحواذ على «باكين للبويات» إلى 37.75 جنيه للسهم

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تقدم شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية بتعديل سعر الاستحواذ على “باكين للبوياتط، وذالك للمرة الثانية، ليصبح 37.75 جنيه للسهم.

وذلك بزيادة 1.75جنيه عن السعر السابق البالغ 36 جنيهًا للسهم الواحد، مع الإبقاء على باقى شروط العرض المعتمَد من الهيئة، على أن تنتهي فترة سريان العرض 12-4-2023.

وقررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم 30-3-2023، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

جدير بالذكر أن شركة الاصباغ الإماراتية سبق أن عدّلت سعر عرض الشراء المقدم للاستحواذ على “باكين للبويات” ليصبح 36 جنيهًا للسهم، بدلًا من 34 جنيهًا للسهم.

كما تقدمت شركة إيجيل كيميكالز صاحبة العرض المنافس بتعديل سعر عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على باكين للبويات من 35 إلى 37 جنيهًا.

ووافقت “الرقابة المالية” على نشر عرض الشراء الاجباري المنافس المقدم من شركة إيجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات، للاستحواذ على باكين للبويات بسعر يبلغ 37 جنيهًا للسهم الواحد.

وذلك لشراء حتى 24 مليون سهم تمثل نسبة 100% من أسهم رأسمال “باكين للبويات”، وبحد أدنى للتنفيذ 75%.

كما سبق أن قررت الهيئة مدّ فترة سريان العرض المقدَّم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية، لتنتهي مع مدة سريان العرض المنافس من إيجي كيميكالز.