للمرة الثالثة.. هيكل والقصبى يفوزان برئاسة إعلام وتضامن النواب

ياسمين فوازفاز النائب أسامة هيكل، بمنصب رئاسة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بالتزكية للمرة الثالثة علي التوالي.وفاز النائب نادر مصطفي، بمنصب أمين سر اللجنة، بالتزكية، للمرة الثانية علي التوالي.فيما تجري الانتخابات علي الوكالة، وينافس عليها النواب، جلال عوارة و مرتضى العربي، و نشوي الديب



ياسمين فواز

فاز النائب أسامة هيكل، بمنصب رئاسة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بالتزكية للمرة الثالثة علي التوالي.

وفاز النائب نادر مصطفي، بمنصب أمين سر اللجنة، بالتزكية، للمرة الثانية علي التوالي.

فيما تجري الانتخابات علي الوكالة، وينافس عليها النواب، جلال عوارة و مرتضى العربي، و نشوي الديب.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة تضامن النواب، فى بيان لها منذ قليل، عن فوز الدكتور عبد الهادى القصبى برئاسة اللجنة للمرة الثالثة على التوالى، دون منافس وبإجماع الأعضاء، وذلك خلال اجتماع اللجنة الذى انعقد لاختيار الرئيس مع بدء افتتاح دورة الانعقاد الثالثة.