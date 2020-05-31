للمرة الثالثة.. «كورونا» يؤجل النطق بالحكم في دعوى ضد بنك قناة السويس

بنك قناة السويس يفصح عن آخر تطورات نزاع قضائى مع بعض المساهمين

قال بنك قناة السويس اليوم الأحد إن محكمة القاهرة الاقتصادية أجلت النطق بالحكم فى دعوى أحد المساهمين ضده إلى جلسة 23 يونيو المقبل، وذلك للمرة الثالثة بسبب ظروف كورونا.

وأضاف البنك فى إفصاح للبورصة أن تلك الدعوى كان مقررًا حجزها للحكم بجلسة 28 مايو الحالى، وتقرر تأجيل النطق به بسبب تعليق العمل بالمحاكم خلال الفترة الحالية.

وكان من المقرر النطق بالحكم فى تلك الدعوى بجلسة 24 مارس، وتم تأجيل النطق به إلى 28 أبريل بسبب كورونا ثم إلى 28 مايو لنفس الظروف.

وقررت وزارة العدل المصرية عودة المحاكم للعمل بشكل جزئي اعتبارًا من 30 مايو الجارى بعد توقف استمر أكثر من شهرين.

البنك يوضح: الدعوى القضائية بلا جدوى

ورفع الدعوى المساهم أحمد ضياء الدين بصفته ممثلًا عن شركة الأهلى للاستثمارات وتتعلق بتعاقد مختلف عليه بين الطرفين لم يذكر البنك تفاصيله فى الإفصاح.

ويقول البنك إن الأسباب التى يستند إليها الخصم فى رفع الدعوى عرضت على المساهمين فى الجمعية العامة فى وقت لاحق، وتقرر تعديل أحد بنود التعاقد محل النزاع.

ويرى البنك أن هذا التعديل يجعل الدعوى القضائية المرفوعة بلا جدوى.

بنك قناة السويس يبيع حصته في ميدور بقيمة 30.6 مليون دولار

وشرع بنك قناة السويس فى إجراءات بيع كامل حصته فى شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور” إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، بقيمة اجمالية تبلغ 30.6 مليون دولار أمريكى.

وقال البنك فى إفصاح للبورصة 14 مايو الحالى إن مجلس الإدارة اعتمد دراسة القيمة العادلة لسهم “ميدور” التى أعدتها شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية.

وقدرت الدراسة السهم بنحو 47.73 دولار، بينما بلغ سعر السهم المقدم من الهيئة المصرية العامة للبترول 54.7 دولار بقيمة اجمالية 30.6 مليون دولار.

وتبلغ حصة بنك قناة السويس فى رأسمال ميدور 560 ألف سهم، تمثل 1.27% من إجمالى رأس المال.

وقال البنك إن عملية البيع ستتم على كامل الحصة وفقًا للسعر المقدم من الهيئة العامة المصرية للبترول.

قناة السويس يسجل 114 مليون جنيه في ثلاثة أشهر

وأظهرت القوائم المالية لبنك قناة السويس تراجع صافى أرباحه بنسبة 11% خلال الربع الأول المنتهى مارس؛ لتسجل 114.3 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 128.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد والأتعاب العمولات خلال الربع الأول إلى 422 مليون جنيه مقارنة بصافى دخل قدره 370 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وحقق البنك صافى ربح قدره 542.2 مليون جنيه خلال العام الماضى مقابل صافى أرباح قدرها 420.19 مليون جنيه خلال عام 2018.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 1.24 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بصافي دخل بلغ 963 مليون جنيه في 2018.