للمرة الثالثة.. «كريستال السماوية» تصل ميناء بورسعيد وعلى متنها 1200 سائح

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استمرار توافد السفن السياحية على موانئ المنطقة خاصة تلك التي تشهدها ميناء غرب بورسعيد برصيفها السياحي، حيث استقبل ميناء بورسعيد السياحي فجر اليوم السفينة CELESTYAL CRYSTAL قادمة من ميناء بيريوس باليونان، وعلى متنها 811 سائحاً من جنسيات مختلفة وعدد 396 فرد من طاقم السفينة.

ومن المزمع أن يغادر ركابها لمدينة القاهرة لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، على أن تغادر الميناء مساء اليوم، متجهة برحلتها البحرية في حوض البحر المتوسط.

تجدر الإشارة بأن هذه السفينة تصل الميناء السياحي للمرة الثالثة خلال هذا الشهر بعد الرحلة الأولى لها وكان على متنها 662 سائح و 347 من طاقم البحارة،

والرحلة الثانية كانت تضم ما يقرب من 1300 سائحاً، مما يؤكد ثقة ملاك السفن والتوكيلات الملاحية في موانئ المنطقة الاقتصادية وجاهزيتها لاستقبال السفن واليخوت السياحية.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة إلى الميناء والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات الخاصة بمغادرة السائحين.