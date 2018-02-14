للمرة الثالثة فى أسبوعين.. بايونيرز تقلص حصتها بالمصريين في الخارج للاستثمار

رجب عزالدينأعلنت شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية عن قيام شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ببيع عدد 250 ألف سهم من أسهمها بالشركة بقيمة اجمالية مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك تنخفض نسبة مساهمة بايونيرز بعد التنفيذ إلى 3.73% من أسهم الشركة



رجب عزالدين

أعلنت شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية عن قيام شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ببيع عدد 250 ألف سهم من أسهمها بالشركة بقيمة اجمالية مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تنخفض نسبة مساهمة بايونيرز بعد التنفيذ إلى 3.73% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.35% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.23 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وباعت “بايونيرز” فى 7 فبراير 506 آلاف سهم تقريبا من أسهمها فى المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية بقيمة إجمالية 202 مليون جنيه.

كما باعت فى 6 فبراير 493 ألف سهم تقريبًا من أسهمها بالشركة بقيمة 2.3 مليون جنيه، ومتوسط سعر 4.83 جنيه للواحد.

كما باعت الشركة مليون سهم تقريبا من أسهمها فى المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بقيمة 4 ملايين جنيه تقريبًا.

ويبلغ رأسمال المصريين فى الخارج 100.5 مليون جنيه، موزعًا على 40.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 2.5 جنيه للواحد.