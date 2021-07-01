للمرة الثالثة على التوالي.. ترشيح أحمد مصطفى نائبا لمنظمة الفياتا العالمية

أعلن المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات التابع للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ترشيح المهندس أحمد مصطفي، عضو مجلس إدارة الشعبة علي الترشح لمنصب نائب رئيس منظمة الفياتا للمرة الثالثة علي التوالي.

وكان مصطفي قد فاز بمنصب نائب رئيس منظمة الفياتا مرتين سابقتين في انتخابات منظمة الفياتا في ماليزيا وجنوب إفريقيا.

ويعد ترشيح شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات ترشيحا موسسيا وفقا لنظام منظمة الفياتا، والتي تمنع الأفراد التشرح مستقلين دون إعلان ممثلي الفياتا عن ذلك، فيما تعد الشعبة هي ممثل المنظمة الوحيد بمصر، فيما يأتي ترشح مصطفي نائبا للمنظمة عن منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

من جانبه، قال المهندس أحمد مصطفي مرشح الشعبة وعضو مجلس إدارتها، إن ترشيح الشعبه له يحمله عديد المسؤوليات المهمة لقطاع النقل بمختلف أنواعه، مضيفا أن منظمه الفياتا العالمية، إحدي أهم وأبرز الجهات ذات المسئولية في توجيه وتعزيز ودعم وحوكمة قطاع النقل واللوجستيات بالعالم، سواء بحكم تفاعلها مع المؤسسات الرسميه الدولية الرسمية التابعة للأمم المتحدة، أو المنظمات غير الرسمية المعنية بالنقل الدولي واللوجستيات، نظرا لوجود ما يقارب من 40 ألف مؤسسة محلية وشركة من كل قارات العالم بالمنظمة عاملين بقطاع النقل واللوجستيات بمختلف أنواعه ومجالاته، مشيرا إلي أن الفياتا موجوده منذ 100 عام ومقر المنظمة بجنيف بسويسرا.

وكشف مصطفي، أن الفياتا تقسم العالم لأربع مناطق وعلي رأسها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فيما تجري الانتخابات كل عامين بهدف تحديد الدماء وضخ خبرات جديده بهدف تعزيز التعاون بين المنظمة وشركائها في مختلف قارات العالم، مضيفا أن أول مصري حصل علي منصب نائب رئيس الفياتا مرتين علي التوالي اللواء مازن نديم و متعه الله بالصحة الرئيس الفخري لشعبة خدمات النقل الدولي، مشيرا إلي أن الانتخابات التي ستجري حاليا بنظام التصويت الإلكتروني بسبب تداعيات جائحه فيروس كورونا.

وكشف مصطفي، أن منظمة الفياتا تساهم بصورة كبيرة في تنظيم قطاع النقل الدولي واللوجستيات بمصر، إضافة إلي نقل الخبرات إلي مصر بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلي أن الشعبة صاحبة الحق في تدريس دبلومة الفياتا المكونة من 14 دورة متخصص في سلاسل الإمداد، لدارسي الدبلومة، والتي تكفل له معرفة كل مايدور بالقطاع، وهو ما ساهم في تطوير قطاع النقل الدولي واللوجستيات بمصر بصورة كبيرة.

إضافة إلى حق تدريس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات في تدريس دبلومة الفياتا العليا والمتخصصة في سلاسل الإمداد، مؤكدا أنه سيعمل علي استمرار نقل المعرفة والعلوم الخاصة بالنقل الدولي واللوجستيات من خلال الفياتا إلي جميع الشركات المصرية لدعم وتطوير القطاع، إضافة إلي أن قطاع النقل الدولي واللوجستيات يستفيد من مستندات الفياتا مثل بوالص الفياتا المتخصصة والمترجمة الي اللغة العربية مع النشرات الدولية التي تحتوي علي كل جديد عالميا يخص القطاع.

وكان المهندس مدحت القاضي رئيس شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، قد خاطب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية لدعم مرشحها بانتخابات الفياتا المقبلة.

جدير بالذكر أن المهندس أحمد مصطفى يحمل شهادة الماجستير فى النقل الدولى واللوجيستيات، ورئيس مجلس إدارة شركة سيفتى لينك للملاحة والتجارة ومتحصل على دورة إدارة الموانئ من ميناء برشلونة وهو النقيب الأسبق لمخلصى الجمارك وعضو مجلس إدارة شعبة النقل الدولى واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية وله اهتماماته الخاصة بالتشريعات وتنظيم الأعمال فيما يخص قطاع النقل الدولى واللوجيستيات.