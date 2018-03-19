للمرة الثالثة.. الاستثمار تعيد طرح فدانين بالإسماعيلية للبيع

العروض لم تصل للسعر الأساسي خلال فبراير ومارس.. ومزاد جديد في أبريلأحمد شوقيللمرة الثالثة على التوالي خلال 2018 تعيد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طرح قطعة أرض تصل مساحتها لنحو فدانين بقرية سرابيوم في مركز فايد بالاسماعيلية بتظام المزاد العلني؛ بعد عدم القدرة على بيعه لعدم الوصول للسعر

العروض لم تصل للسعر الأساسي خلال فبراير ومارس.. ومزاد جديد في أبريل





أحمد شوقي

للمرة الثالثة على التوالي خلال 2018 تعيد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طرح قطعة أرض تصل مساحتها لنحو فدانين بقرية سرابيوم في مركز فايد بالاسماعيلية بتظام المزاد العلني؛ بعد عدم القدرة على بيعه لعدم الوصول للسعر الأساسي المقدر من قبل اللجنة الفنية للتقييم.

وأوضح مصدر بالهيئة العامة للخدمات الحكومية أنه من المخطط عقد مزاد علني جديد لبيع قطعة الأرض المملوكة للهيئة العامة للاستثمار يوم 1 أبريل المقبل

وأوضح أنه تم عقد مزادين لبيع هذه الأراضي لكن المشاركين لم يصلوا بعروضهم للسعر الأساسي؛ مما استدعى الغاء المزايدة وتأجيل البيع.

واستطرد أنه لا يمكن ترسية المزاد على عرض يقل سعره عن السعر الأساسي المقدر من قبل لجنة التقييم المختصة والمشكلة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

ولفت إلى أن المزاد المقبل سيشهد خفض السعر الأساسي لقطعة الأرض بغرض تسهيل عملية البيع