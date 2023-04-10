للمرة الثالثة... «الأصباغ الإماراتية» ترفع عرض الاستحواذ على «باكين للبويات» إلى 39.80 جنيه للسهم

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تقدم شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية بتعديل سعر الاستحواذ على باكين للبويات، وذالك للمرة الثالثة، ليصبح 39.80 جنيه للسهم.

وذلك بزيادة 2.05 جنيه عن السعر السابق البالغ 37.75 جنيه للسهم الواحد.

وقررت الرقابة المالية مد فترة سريان العرض، وكذلك العرض المنافس من شركة إيجل كيميكالز، لمدة 5 أيام تنتهي 19 أبريل الجاري.

جدير بالذكر أن شركة الأصباغ الإماراتية سبق وعدلت سعر عرض الشراء المقدم للاستحواذ على باكين للبويات ليصبح 36 جنيها للسهم بدلاً من 34 جنيها.

كما قامت الأصباغ الوطنية الإماراتية بتعديل عرض الشراء الاجباري مرة أخري ليصبح 37.75 جنيه للسهم بزيادة 1.75 جنيه.

كما تقدمت شركة ايجيل كيميكالز صاحبة العرض المنافس بتعديل سعر عرض الشراء الاجباري للاستحواذ علي باكين للبويات من 35 إلى 37 جنيها.

ووافقت الرقابة المالية، على نشر عرض الشراء الاجباري المنافس المقدم من شركة إيجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات ، للاستحواذ على باكين للبويات بسعر يبلغ 37 جنيها للسهم الواحد.

وذلك لشراء حتى 24 مليون سهم تمثل نسبة 100% من أسهم رأس مال باكين للبويات وبحد أدنى للتنفيذ 75%.