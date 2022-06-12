للمرة التاسعة.. تعرف على الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء يوليو المقبل (إنفوجراف)

زيادة جديدة تطبقها وزارة الكهرباء والطاقة في أسعار الكهرباء للمرة التاسعة على التوالي بداية من يوليو المقبل بما يتراوح ما بين 3 الى 10 قروش لشرائح الاستهلاك المنزلي

ووفقا لمصادر بوزارة الكهرباء والطاقة في تصريحات للمال ، فانه برغم مطالب من البعض بتأجيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء إلا انه لا يمكن ذلك في ظل الاعباء والعوامل الاقتصادية الاخيرة وابرزها ارتفاع سعر الدولار امام الجنية وتأثير الحرب الروسية الاوكرانية.

وأضافت المصادر أن الوزارة تتحمل جزء كبير من الأعباء عن المواطن وان الزيادات المقرره تم وضعها في عام 2020 ولا يمكن التراجع عنها في ظل المتغيرات الحاليه ، بالاضافة الى ارتفاع تكاليف الصيانه وانتاج الكيلو وات ساعه.

وتتمثل الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلى كالأتى :

الشريحة الأولى التى تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سيرتفع سعرها من 48 إلى 58 قرشا للكيلووات ساعة ، والثانية التى تستهلك من 51 إلى 100 كيلووات، سيرتفع سعرها من 58 إلى 68 قرشا، والثالثة التى تبدأ من صفر حتى 200 كيلووات، سترتفع أسعارها من 77 الى 83 قرشًا.

والشريحة الرابعة التى تستهلك من201 إلى 350 كيلووات سترتفع أسعارها من 106 إلى 111 قروش ، والخامسة التى تستهلك من 351 إلى 650 كيلووات، سترتفع من 128 إلى 131 قرشًا.

فيما سيتم تثبيت السعر للشريحة السادسة والتى تستهلك من651 إلى ألف كيلووات، وتحاسب بسعر 140 قرشا للكيلو وات، وهو ما سيحدث أيضا مع الشريحة السابعة والتى تتجاوز 1000 كيلووات وسيثبت سعرها فى يوليو المقبل عند 145 قرشا.

وأوضحت المصادر أنه تم زيادة أسعار الشرائح الخمس المنزليه الاولي وتم تثبيت اخري شريحتين السادسه والسابعه نظرا لانهما يحاسبان بسعر اعلى من قيمة تكلفة انتاج الكيلو واات ساعه.

ويبلغ إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية مؤخرًا نحو 60 ألف ميجاوات، وبلغ الفائض قرابة 25 ألف ميجاوات، ويصل عدد المشتركين لقرابة 38 مليونا ، مما يسهم فى الحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن، طبقًا للمواصفات القياسية العالمية.