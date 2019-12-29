للمرة الأولي منذ عام.. سوق المحمول في مصر يجتذب 400 ألف عميل فى 3 شهور

جذب سوق المحمول فى مصر خلال الربع الثالث من العام الحالي بـنحو 400 ألف مشترك جديد ليصل إلى 94.9 مليون عميل فى سبتمبر مقارنة بـ 94.5 مليون خلال يوليو من العام ذاته، وفق مؤشرات وزارة الاتصالات .

سوق المحمول في مصر يستعيد عافيته بعد عام من التراجع

وتعد تلك الزيادة الأولي في سوق المحمول في مصر من نوعها بعد عام كامل من التراجع فى إجمالي أعداد عملاء المحمول.

وتم التراجع بسبب حذف بيانات الخطوط مجهولة المصدر من قاعدة بيانات شركات المحمول وقصر بيع الشرائح على منافذ المشغلين الرسمية دون الموزعين ، وفرض رسم تنمية بقيمة 50 جنيه على الخطوط الجديدة.

الاتصالات : عدد مستخدمي USB Modem يصل إلى 3.5 مليون في سبتمبر

على صعيد آخر، ارتفع عدد مستخدمي USB Modem من 2.87 مليون مستخدم في أغسطس الماضي ليصل الى 3.5 مليون مستخدم في سبتمبر الماضي.

مستخدمو الإنترنت عبر الهاتف المحمول 38.17 مليون في سبتمبر

وزاد عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول ليصل الى 38.17 مليون مستخدم في سبتمبر الماضي مقابل 37.9 مليون مستخدم في أغسطس الماضي.