للمرة الأولى.. هيونداي موتور توظف النساء كعاملات إنتاج

وظفت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا، نساء كعاملات إنتاج لأول مرة منذ تأسيس الشركة، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت مصادر في صناعة السيارات اليوم الثلاثاء، إن شركة هيونداي موتور قامت بالتوظيف العام لـ 400 عامل فني كعمال إنتاج لأول مرة منذ 10 سنوات، وأخبرت 200 مقدم طلب توظيف أنه تم اختيارهم في الجولة الأولى.

وأضافت أنه كانت هناك 6 نساء من بين الـ 200 عامل جديد، غير أن هيونداي موتور لم تكشف عن عدد معين.

وأعلنت هيونداي موتور في وقت سابق من هذا العام، أنها قررت توظيف 700 عامل جديد لعمال الإنتاج في مصانع محلية، (400 عامل هذا العام، و300 عامل في العام المقبل) بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال التفاوض على الراتب مع نقابة العمال الخاصة بها في العام الماضي.

وقالت لجنة المرأة في الاتحاد الكوري لعمال المعادن في بيان اليوم السابق، إن هذا التوظيف العام يترك الباب مفتوحا لأول مرة أمام النساء للتوظيف كعمال إنتاج منذ تأسيس الشركة، مشيرة إلى أن النساء شكلن 3% فقط من 200 متقدم تم قبولهم.

وأعربت عن أملها في وجود مزيد من النساء في قائمة أسماء المتقدمين الناجحين في التوظيف لـ 500 عامل جديد في مستقبل.

وقامت هيونداي موتور بتوظيف عمال الإنتاج الجدد لأول مرة منذ عام 2013.

يشار إلى أن عمال الإنتاج في هيونداي موتور يتمتعون بالرواتب العالية وسن التقاعد المضمونة ومزايا الرعاية الاجتماعية المختلفة، وتُعد هذه الوظيفة واحدة من الوظائف الأكثر تفضيلا.