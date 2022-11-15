للمرة الأولى.. هيئة الاستثمار تفوز بجائزة الأمم المتحدة للتميز عن عام 2022

فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجائزة الأمم المتحدة للتميز عن عام 2022؛ وذلك تقديرًا لجهودها في تحقيق “التميز في استهداف وتعزيز الاستثمار المستدام في قطاع الأعمال الزراعية”، وذلك طبقًا لما أعلنه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وتسلَّم الجائزة المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، على هامش مشاركته في اجتماع لجنة الاستثمار والتنمية التابعة للأونكتاد، المنعقد بمدينة جنيف السويسرية،

بحضور السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس المكتب التجاري المصري في جنيف.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن هذه الجائزة تُعد إنجازًا جديدًا يُضاف للهيئة للمرة الأولى في تاريخها، كما تعتبر شهادة ثقة في نجاح الحكومة المصرية في دعم وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار المستدام، وجذب استثمارات ذات قيمة مُضافة.

وفي الوقت نفسه، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أن فوز الهيئة بهذه الجائزة يُعتبر إشادة بدورها تجاه المستثمرين، من خلال صياغة السياسات والقوانين، وخلق فرص استثمارية حقيقة ومواجهة مختلف تحديات الاستثمار،

بالإضافة إلى دورها كمُقدم لخدمات المستثمرين بداية من التأسيس إلى التشغيل خلال المراحل المختلفة لعمر المشروعات الاستثمارية.

كما أوضح عبد الوهاب أن جائزة هذا العام تركز على تعزيز الاستثمار المستدام في الأعمال الزراعية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة بشأن الأمن الغذائي،

مشيرًا إلى أنها جاءت تتويجًا لتميز الهيئة في تيسير إجراءات مشروع “القناة للسكر”، وهو نموذج لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المتكاملة في مجال الزراعة والتصنيع, والتي تسهم في إحلال الواردات وتوفير مزيد من فرص العمل في محافظات الصعيد.

وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عن خالص شكره وتقديره للأونكتاد، باعتباره شريكا استراتيجيا للهيئة، كما عبّر عن شكره لكل من أسهم في تواجد الهيئة ضمن أفضل وكالات ترويج الاستثمار،

مؤكدًا استمرار السعي على النهج نفسه؛ من أجل تحقيق التعاون الفعال بين الهيئة ومختلف المؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية؛ للمساهمة في تحقيق أهداف الخطط التنموية الطموحة للدولة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن “الأونكتاد” ينظم، منذ عام 2002، جوائز الأمم المتحدة السنوية لتشجيع الاستثمار للاعتراف بدور هيئات الاستثمار وتسليط الضوء على مساهماتها في تسهيل وتهيئة الاستثمارات،

وإلقاء الضوء على الإنجازات البارزة لوكالات تشجيع الاستثمار، وكذا توعية مجتمع الأعمال بمساهمات هذه المنظمات في تحقيق استراتيجيات التنمية والنهوض بها، ونشر أفضل الممارسات في تشجيع وتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقد تم منح الهيئة العامة للاستثمار جائزة التميز عن جهودها في زيادة استثمارات القطاع الخاص والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة.