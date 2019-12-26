للمرة الأولى منذ 5 أسابيع.. وثائق صناديق الاستثمار تكسر سلسلة التراجعات

كسرت وثائق صناديق الاستثمار سلسلة التراجعات القوية التى امتدت إلى 5 أسابيع متتالية، مسجلة ارتفاعات شبه جماعية مستفيدة من حركة التصحيح التى سيطرت على أداء مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى.

وسجلت فئة الأسهم أكبر ارتفاعات بنسبة %3.64، سجلها كل من صندوق بنك الكويت الوطنى – نماء، والبنك الأهلى الثالث.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد سجلت ارتفاعات جماعية خلال تداولات الأسبوع المنقضى، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب على أسهم قطاع البنوك، وصعد مؤشر Egx30 الرئيسى بنسبة %4 إلى 13837 نقطة، وegx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة %1.7 إلى 529 نقطة، وegx100 الأوسع نطاقًا بنسبة %2.4 إلى 1393 نقطة.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة 15.2 مليار جنيه، مغلقاً عند 701.8 مليار حنيه.

ولم تنشر الجمعية المصرية لصناديق الاســــــتثمار EIMA حتــــــى اللحظــــــة ترتيــــــب الصناديق الأســــــبوعى على موقعهــــــا الإلكترونى منذ بداية 2019 .

«الأهلى الأول» يتصدر المتوازنة

صعدت وثائق صناديق فئة المتوزانة بشكل جماعى للمرة الأولى بعد هبوطها 4 أسابيع متتالية، وتصدر صندوق البنك الأهلى الأول الارتفاعات بنسبة %2.61 بقيمة 39.26 جنيه للوثيقة.

حل فى مركز الوصافة صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” بنسبة ارتفاع %2.28 بقيمة 321.11 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” بنسبة %2.07 بقيمة 13.31 جنيه للوثيقة، ورابعًا صندوق بنك كربدى أجريكول مصر الرابع “الثقة” بنسبة %1.99 بقيمة 237.46 جنيه.

فى المركز الخامس جاء صندوق بنك مصر الأول بنسبة %1.87 بقيمة 205.89 جنيه للوثيقة.

«نماء الكويت» يحلق فى سماء الأسهم

شهدت تعاملات صناديق الاستثمار فئة الأسهم ارتفاعات جماعية الأسبوع الماضى، عدا صندوق فاروس 1 الذى هبطت قيمة وثيقته بنسبة %0.29 مسجلة 93.33 جنيه، مقارنة مع 93.61 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

وتصدر صندوق بنك الكويت الوطنى “نماء” ارتفاعات الفئة، بنسبة صعود قدرها %3.64 بقيمة 16.5 جنيه للوثيقة، فيما حل صندوق البنك الأهلى الثالث فى مركز الوصافة بنسبة ارتفاع %3.64 بقيمة 129.75 جنيه للوثيقة.

فى المركز الثالث حل صندوق بنك SAIB الأول بنسبة %3.57 بقيمة 195.4 جنيه للوثيقة، ورابعًا صندوق بنك التعمير والإسكان “تعمير” بنسبة %3.57 بقيمة 208.67 جنيه، وخامسًا جاء صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة %3.53 بقيمة 313.51 جنيه للوثيقة.

«الاستثمار العربى» يقتنص قمة النقدية

نجحت فئة الصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت التعاملات اقتناص صندوق بنك الاستثمار العربى صدارة الترتيب بنسبة ارتفاع %0.26 بقيمة 11.36 جنيه.

فى المركز الثانى حل صندوق بنك EGB “ثراء” بنسبة %0.26 بقيمة 19.15 جنيه للوثيقة، وثالثًا صندوق بنك تنمية الصادرات “يومي” بنسبة %0.25 بقيمة 356.63 جنيه للوثيقة، ورابعًا صندوق البنك الأهلى الكويتى النقدى بنسبة %0.25 بقيمة 28.02جنيه، وخامسًا صندوق بنك القاهرة الثانى النقدى بنسبة %0.24 بقيمة 28.69 جنيه للوثيقة.

وعلى مستوى الدخل الثابت، حصد صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” صدارة الترتيب بنسبة ارتفاع %0.52 بقيمة 280.86 جنيه للوثيقة، حل خلفه صندوق بنك القاهرة الثابت بنسبة ارتفاع %0.40 بقيمة 223.3 جنيه للوثيقة، وثالثًا صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.39 بقيمة 1749.02 جنيه، ورابعًا بنك الإسكندرية الثالث بنسبة %0.33 بقيمة 27.32جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق البنك العربي الإفريقى الدولى “جذور” بنسبة %0.26 بقيمة 22.98 جنيه .

«الوفاق الزراعى» نجم الإسلامية

صعدت أسعار وثائق الصناديق الإسلامية بشكل جماعى، وتصدر صندوق بنك البنك الزراعى المصرى “الوفاق” ترتيب الفئة بنسبة %3.52 بقيمة 14.99 للوثيقة، حل خلفه صندوق بنك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل” بنسبة %3.49 بقيمة 130.79 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك الكويت الوطنى “الحياة” بنسبة ارتفاع %3.23 بقيمة 18.5 جنيه للوثيقة، ورابعًا صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال” بنسبة ارتفاع %3.07 بقيمة 189.17 جنيه، وخامسًا صندوق بنك فيصل الإسلامى والتجارى الدولى “أمان” بنسبة %2.97 بقيمة 100.14 جنيه.

كما ارتفعت الصناديق الإسلامية المتوازنة، بتسجيل صندوق بنك عودة “ازدهار” نسبة %1.26 بسعر 179.3 جنيه للوثيقة، ووثيقة صندوق بنك البركة مصر “المتوازن” بنسبة %1.41 لتصل إلى 91.96 جنيه.

مكاسب جماعية لتحديد الأصول

ارتفعت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول بشكل جماعى، وسجل صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” بنسبة %3.54 بقيمة 171.88 جنيه، حل خلفه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة %3.52 بقيمة 132.05جنيه، وخلفه جاء صندوق صندوق الأسهم المتداولة بنسبة ارتفاع %1.83 بقيمة 5.55 جنيه للوثيقة، ورابعاً صندوق مصر الخير بنسبة %1.70 بقيمة 17.93جنيه.

وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى “الدولار” بنسبة %0.04 لتصل لمستوى 11.845 دولار، كما استقرت وثيقة صندوق مصر النقدى عند مستوى 10.984 يورو.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.