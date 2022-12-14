للمرة الأولى منذ 30 عاما.. دولة جديدة تظهر على قائمة المقترضين من روسيا

أظهرت بيانات البنك الدولي، أن موسكو قدمت، وللمرة الأولى منذ نحو 30 عاما، قرضا لإيران، بلغ بنهاية العام الماضي 6 ملايين دولار، بحسب قناة روسيا اليوم.

كما أظهرت البيانات أن جمهوريات بيلاروس وبنجلاديش والهند، تحتل المراكز الأولى على قائمة الدول المقترضة من روسيا الاتحادية.

ووفقا لتحليلات وكالة “سبوتنيك” لهذه البيانات، اليوم الأربعاء، فإنه، للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، ظهرت إيران، بنهاية العام الماضي، على قائمة المقترضين من روسيا، بمبلغ 6 ملايين دولار.

وكانت المرة الأخيرة، التي اقترضت فيها إيران من روسيا، عام 1992، وبلغ حجم الدين 251.3 ألف دولار.

وبلغ حجم دين بيلاروس لروسيا 8.5 مليار دولار، بعد أن زاد بنسبة 1.9% في عام 2021.

وتأتي بنجلاديش في المرتبة الثانية، حيث زادت ديونها السنوية من روسيا بمقدار الثلث تقريبًا، من 3.3 مليار دولار لتصل إلى 4.4 مليار دولار.

وتحتل الهند المركز الثالث بالنسبة للدول المقترضة من روسيا، حيث زادت ديونها بنسبة 11.7% إلى 3.3 مليار دولار.

وتأتي فيتنام في المرتبة الرابعة، وزادت ديونها بنسبة 0.9 % لتصل إلى 1.5 مليار دولار، وصعد اليمن إلى المركز الخامس بديون بلغت 1.17 مليار دولار، ليحل محل أفغانستان (1.16 مليار دولار).

وخلال العام الماضي، زادت ديون أوزبكستان، وقفزت التزاماتها المالية أمام موسكو بنسبة 77%، لتصل إلى 254.7 مليون دولار.

زاد الدين الباكستاني بنسبة 20.8% إلى 86.7 مليون دولار.

وإجمالا، بنهاية العام الماضي، كان على 38 دولة استحقاقات مالية أمام روسيا، بلغت 26.54 مليار دولار، وزادت نسبة الدين بـ 7.4%.