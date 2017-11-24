للمرة الأولى منذ 3 أشهر.. المؤسسات والأفراد يقتسمان تعاملات السوق

الخدمات المالية والعقارات يتصدران قطاعات البورصة في التداول منى عبد الباري اقتسم المؤسسات والأفراد تعاملات البورصة الأسبوع الحالي مناصفة، للمرة الأولى منذ 3 أشهر، مخالفين بذلك الاتجاه السائد الذي دائمًا ما يستحوذ فيه الأفراد على نحو ثلثي التعاملات، والمؤسسات الثلث…

الخدمات المالية والعقارات يتصدران قطاعات البورصة في التداول

منى عبد الباري

اقتسم المؤسسات والأفراد تعاملات البورصة الأسبوع الحالي مناصفة، للمرة الأولى منذ 3 أشهر، مخالفين بذلك الاتجاه السائد الذي دائمًا ما يستحوذ فيه الأفراد على نحو ثلثي التعاملات، والمؤسسات الثلث الأخير.

كان نصيب المؤسسات من التعاملات 50.6% بصافي شراء 22.03 مليون جنيه الأسبوع الحالي، بينما كان نصيب الأفراد 49.4%، بعد استبعاد الصفقات.

سجلت تداولات الأسبوع الحالي ارتفاعًا بـ2 مليار جنيه، لتصل إلى مستويات 8.2 مليار جنيه، مقارنة بـ6.7 مليار جنيه الأسبوع السابق، فيما سجلت تداولات بورصة النيل تداولات قيمتها 8.1 مليون جنيه.

استحوذت الأسهم على 84.86% من إجمالي قيم التعاملات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 15.14%، وكان نصيب المستثمرين المصريين من التعاملات 70.34% .

دعمت تعاملات الممستثمرين الأجانب والعرب ارتفاع التداولات، واتجهت إلى الشراء بصافي 545.23 مليون جنيه، و102.36 مليون جنيه على الترتيب، الأسبوع الحالي.

شهدت مؤشرات السوق ارتفاعات جماعية الأسبوع الحالي، بين 1 و4%، وسط مكاسب لرأس المال السوقي قيمتها 19 مليار جنيه.

فيما واصل قطاعي الخدمات المالية- باستثناء البنوك- والعقارات تصدرهما لقطاعات البورصة، في كمية التداول خلال تداولات الأسبوع المنقضي، بكميات 436.4 مليون ورقة مالية، و307.6 مليون ورقة مالية على الترتيب.

في المقابل ساهمت الشركات التي تصدرت أعلى 5 شركات من كمية التداول في دعم أعلى قطاعين في كميات التداول، جاء في المركز الأول شركة القلعة للاستشارات المالية بكمية تداولات 205 ملايين ورقة مالية، ومجموعة بورتو جروب القابضة بكمية 190 مليون ورقة مالية.

من المرتبة الثالثة حتى الخامسة جاءت شركات أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، بكمية 131 مليون ورقة مالية، والعربية للاستثمارات المالية بـ105 ملايين ورقة مالية، وعامر جروب بـ95 مليون ورقة مالية.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة المصرية اكتست باللون الأخضر لدى إغلاقات الأسبوع الماضي، وسط ارتفاعات بين 1 إلى 3%، وأرباح رأسمالية بقيمة 19 مليار جنيه.