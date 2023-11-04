للمرة الأولى منذ 3 أشهر.. التضخم في تركيا يهبط إلى 61.4% في أكتوبر

سجل معدل التضخم السنوي في تركيا هبوطًا للمرة الأولى منذ 3 شهور إلى 61.36 % في أكتوبر، مع انخفاض التداعيات الناجمة عن الانخفاض الحاد في الليرة خلال الصيف وزيادة الضرائب بعد الانتخابات، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن بيانات رسمية.

وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم 3.43%.

وكانت كلتا القراءتين أقل من التوقعات. وفي استطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع زيادة التضخم على نحو طفيف إلى 62.1 %. وبلغ المعدل 61.53 % في سبتمبر.

وزاد التضخم بعد أزمة للعملة في نهاية 2021، ولامس أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 5 في أكتوبر العام الماضي. وفقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المنتج المحلي ارتفع 1.94 % على أساس شهري في أكتوبر وسجل ارتفاعا سنويا بلغ 39.39%.