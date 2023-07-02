للمرة الأولى منذ 12 يومًا.. هجوم عسكري روسي بطائرات مسيرة على كييف

للمرة الأولى منذ 12 يومًا، شنت روسيا هجوما مساء أمس‭‭ ‬‬السبت بطائرات مسيرة على كييف والمنطقة المحيطة بها ، حسبما قال مسؤولون عسكريون في أوكرانيا اليوم الأحد.

وأضاف المسؤولون أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت جميع الأهداف لدى اقترابها.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الهجوم الروسي شمل ثماني طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد وثلاث صواريخ كروز، مضيفة أنها أسقطتها.

وقال الكولونيل سيرهي بوبكو الذي يرأس الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تطبيق تيليجرام للتراسل “هجوم آخر للعدو على كييف”.

وذكر القائد العسكري للمنطقة روسلان كرافتشينكو أن ثلاثة منازل تضررت نتيجة سقوط حطام من الطائرات المسيرة بمنطقة كييف كما أصيب شخص.

وسمع شهود من رويترز دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي تصيب أهدافا. ولم ترد أي معلومات بعد عن حجم الهجوم.

كانت صفارات الإنذار دوت في كييف ومنطقتها وعدد من المناطق في وسط وشرق أوكرانيا بعد الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش) للتحذير من غارات جوية.