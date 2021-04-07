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للمرة الأولى منذ ظهور «كورونا».. فنادق «القابضة للسياحة» تسجل صافى ربح

خلال مارس الماضى
أحمد عاشور 9:14 ص, الأربعاء, 7 أبريل 21 9:14 ص, الأربعاء, 7 أبريل 21

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كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة القابضة للسياحة، أن الفنادق  التابعة لها سجلت أرباحاً صافية خلال مارس الماضي  للمرة الأولى منذ ظهور جائحة كورونا فى مصر منذ عام تقريبا.

وأضافت – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن التحول من الخسارة للربح مؤشر قوى لبدء تعافى القطاع السياحى الذى تأثر بشكل قوى بفيروس كورونا.

وتمتلك «القابضة للسياحة» وشركاتها التابعة محفظة فندقية كبيرة وتنفرد بامتلاك الفنادق التاريخية فى مختلف محافظات الجمهورية.

وسجلت «القابضة للسياحة» 2.8 مليار جنيه إيرادات خلال العام الماضي بمعدل انخفاض %28 وبلغ صافى الربح 501 مليون، متراجعا %49 عن العام المالى 2018 / 2019، بسبب تداعيات جائحة كورونا على أنشطة السياحة والطيران والتجارة، التى تمثل الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة.

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وأكدت «حطبة» أنه مع تلقى لقاح كورونا ستتحول الجائحة إلى مرض عادى لا يؤثر على حركة السفر بين الدول.

من ناحية أخرى، أعلنت «حطبة» عن اختيار شركة «ماندرين أورينتال» الرائدة فى مجال الإدارة الفندقية فى منطقة شرق آسيا لتولى إدارة فندق شبرد الذى فازت بتطويره مجموعة الشريف السعودية.

وقالت إن «ماندرين» تدخل السوق المحلية لأول مرة بما يمثل إضافة قوية للقطاع السياحى المصرى خاصة أنها تشتهر بالزبون ذو الإنفاق المرتفع.

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ووقعت مجموعة الشريف مع الشركة المصرية للسياحة والفنادق «إيجوث» المالكة للفندق – والتابعة للقابضة للسياحة- مطلع مارس 2020 عقد تطوير فندق شبرد بتكلفة 1.4 مليار جنيه.

وبمقتضى العقد، ستقوم المجموعة السعودية بتمويل التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز،  بسعة 316 غرفة وجناحًا بمستوى خدمة فئة الخمس نجوم، وفقًا للمتعارف عليه دوليًا، فى غضون 42 شهرا، شاملة الحصول على الرخص، والموافقات الخاصة بالتطوير.

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وتصل مدة التعاقد إلى 35 عامًا، يحصل فيها المستثمر على %69 من صافى ربح التشغيل لمدة عشر سنوات، ثم %60 حتى نهاية التعاقد، على أن يسدد لشركة «إيجوث» مليون دولار كمنحة توقيع.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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