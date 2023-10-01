للمرة الأولى منذ أبريل.. قطاع الصناعات التحويلية في الصين يسجل نموا

أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء فى الصين، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في البلاد وصل إلى 50.2 في سبتمبر المنصرم، ليعود مرة أخرى إلى منطقة التوسع، بحسب وكالة شينخوا.

وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة دون ذلك الانكماش.

ويعد ذلك المرة الأولى منذ أبريل الماضي التي يرتفع فيها مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين إلى مستوى فوق 50، بعد أن سجل نموا لأربعة أشهر متتالية، وفقا للهيئة.

وأشار تشاو تشينغ خه، الإحصائي في الهيئة، إلى أنه كان هناك تحسن في المجمل في مناخ الصناعات التحويلية.

وأظهرت البيانات أن من بين 21 صناعة شملها المسح، سجلت 11 صناعة توسعا في سبتمبر الماضي.

وكشفت البيانات أيضًا أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية وصل إلى 51.7 في سبتمبر، ليقف فوق الخط الفاصل بين التوسع والانكماش.

وقال “تشاو” إن مؤشر مديري المشتريات المركب في الصين بلغ 52 في سبتمبر، مما يشير إلى أن مجمل الإنتاج في الشركات الصناعية وغير الصناعية استمر في التوسع.