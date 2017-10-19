للمرة الأولى.. مبيعات فولكس فاجن تتخطى مليون سيارة

شريف عيسى



تخطت المبيعات الشهرية لفولكس فاجن جروب -أكبر مصنع للسيارات فى العالم- حاجز المليون سيارة للمرة الأولى، خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى مليون، و10 آلاف وحدة تقريباً، مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضى، التى بلغت 947.4 ألف سيارة خلال 2016، بنسبة نمو 6.6%.



وتعد الزيادة فى أداء مبيعات فولكس فاجن هى الأولى من نوعها منذ أزمة الانباعاثات، التى أصابت العلامات التجارية التابعة للمجوعة بنهاية 2015، والتى تسبب فى تراجع مبيعاتها بالولايات المتحدة وعدد من بلدان تكتل الاتحاد الأوروبى.



ورغم نمو مبيعات VW Group إلا أنه استمر تراجع مبيعات أودى الفارهة، بنسبة تصل إلى 2% للشهر التاسع على التوالى، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى، لتكتفى ببيع 1.4 مليون سيارة.



وشهدت مبيعات فولكس فاجن جروب نمواً على مدار الشهور التسعة الأولى نمواً بلغ 2.6%، لتتمكن من بيع 4.5 مليون سيارة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام المنقضى والتى بلغت 4.4 مليون سيارة.



وقفزت مبيعات سيات لمستويات قياسية تصل إلى 13.4%، لتصبح أعلى العلامات نمواً فى أداء مبيعاتها خلال تلك الفترة بفضل ارتفاع الطلب على سياراتها الجديدة أتيكا، والتى تعد أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات SUV، والتى تتبع الصانع الأسبانى، لتستطيع بيع 354.9 ألف سيارة.



ونمت مبيعات العلامة الرياضية الفارهة بورش بـ 4.3% محققة 185.9 ألف سيارة مباعة خلال تلك الفترة، فيما وارتفعت مبيعات سكودا التشيكية بـ3.6%، لتتمكن من بيع 871.1 ألف سيارة.



أما قطاع التجارى والشاحنات ووسائل النقل، فقزت مبيعات فولكس فاجن للنقل الخفيف بـ 4.9% بعد أن تمكنت على مدار الشهور التسع الأولى من العام الجارى، من بيع 367.9 ألف سيارة، ونمت مبيعات سكانيا بـ 8.4% بإجمالى 80.3 ألف شاحنة وأوتبيس، وارتفع أداءً سكانيًا بـ 8.9% بعد أن تمكنت من بيع 64 ألف وحدة خلال تلك الفترة.

