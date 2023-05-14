للمرة الأولى.. ماليزيا تستورد لحوم أبقار من كوريا

أعلنت وزارة الزراعة الكورية اليوم الأحد أنها احتفلت بتوقيع أول صفقة بين شركة مصدرة كورية وشركة مستوردة ماليزية لتصدير لحوم بقر كورية حلال إلى ماليزيا، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت الوزارة إنها نظمت هذا الاحتفال لترويج تميز وجودة اللحم البقري الكوري للموزعين ومسؤولي المطاعم في ماليزيا.

وكانت الوزارة تتفاوض بشأن الحجر الصحي مع ماليزيا لتصدير لحوم البقر منذ أكتوبر عام 2016، ووافقت إدارة التنمية الإسلامية الماليزية في مارس هذا العام على أحد المجازر في كوريا الجنوبية كمجزر حلال مخصص.

وذكرت الوزارة أنه من المتوقع أن ترتفع كمية الصادرات من لحوم البقر الكورية إلى 1,875 طنا خلال السنوات الثلاث المقبلة بناء على هذه الصفقة.

كما تتوقع أن تتمكن كوريا الجنوبية من تصدير لحوم البقر الكورية إلى دول أخرى تشترط شهادة الحلال.