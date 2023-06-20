للمرة الأولى في 10 شهور.. الصين تخفض معايير الإقراض لهذا السبب

لجأت الصين إلى خفض معايير الإقراض اليوم الثلاثاء في أول خطوة من نوعها في 10 أشهر في إطار الجهود التي تبذلها السلطات لتعزيز انتعاش متباطئ في ثاني أكبر الاقتصادات العالمية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

يأتي التيسير النقدي الأخير في الوقت الذي يظهر فيه تعافي الصين بعد جائحة كورونا علامات على فقدان القوة الدافعة التي تحققت في الربع الأول من العام.

وخفضت بكين سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام عشر نقاط أساس إلى 3.55%، وخفضته بالهامش نفسه للقروض لأجل خمس سنوات إلى 4.20 من 4.30%.

وأظهر استطلاع لرويترز شمل 32 متعاملا في السوق أن جميع المشاركين توقعوا خفضا في كلا السعرين.

وكان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة على المدى القصير والمتوسط الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أنه على وشك الشروع في جولة أخرى من التيسير النقدي في محاولة لزيادة التعافي.

واجتمع مجلس الوزراء الصيني يوم الجمعة لمناقشة إجراءات تحفيز النمو الاقتصادي وتعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي.

خفض العديد من بنوك الاستثمار العالمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2023 بعد أن أظهرت بيانات مايو أن التعافي يتعثر.