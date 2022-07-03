للمرة الأولى في مصر.. الأكاديمية العربية تستضيف أول مراحل مسابقة «IEEE-YESIST12»

استضافت كلية الهندسة والتكنولوجيا اليوم الأحد فعاليات المرحلة التمهيدية للمسابقة الدولية ‏ “IEEE-YESIST12” بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمنطقة أبو قير .

جاء ذلك بحضور الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق والعميد المؤسس لكلية الهندسة والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الاكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور سعيد الخامي رئيس اللجنة الوطنية لعلم الراديو باكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا و الدكتور /أكرم سليمان عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا.

علاء عبد الباري: الأكاديمية تولي العنصر البشرى اهتماما كبيرا

وفي غضون ذلك، رحب الأستاذ الدكتور علاء عبد البارى بالحضور قائلا: “أهلًا بكم فى كلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية، تلك الكلية القاطبة للعلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار والتى تقدم للأكاديمية كثيرًا من الحلول التطبيقية والعلمية للمشاكل التى تواجهها”.

وأضاف”عبد الباري” أن الأكاديمية تولي العنصر البشرى اهتماما كبيرا بوصفه الممثل الأساسى للأكاديمية فى تحقيق خطتها الاستراتيجية ورؤيتها وهى ان تكون الأكاديمية مؤسسة ذكية ذات تأثير إيجابي فى مجتمع المعرفة من خلال البحث والابتكار وريادة الأعمال.

وأشار الأستاذ الدكتور يسرى الجمل إلى أن هذا الحدث يناقش المستقبل وإن أغلى ما تملكه مصر هى ثروتها البشرية وافضل ما نقدمه لهم هى قدرة خاصة تمكنهم من المنافسة على مستوى العالم فى المجالات التكنولوجية بالإضافة الى بيئة جيدة مستدامة وهذا ما متوفره هذة المسابقة وهى تنمية قدرات الشباب.

وأكد على أنه لابد من تنمية قدرات معينة لدى الشباب ومنها حل المشكلات، الابتكار والابداع، والعمل الجماعي، والتعاون وقبول الآخر وهذه أهداف المسابقة.

أول مرة

من جانبه رحب الأستاذ الدكتور أكرم سليمان بالحضور قائلا: “يسعدني أن أرحب بكم في تجمعنا الدولي للمرحلة التمهيدية للمسابقة الدولية IEEE- YESIST12 في نسختها السابعة والتي ينظمها فصل الجمعية الشرفية (IEEE-HKN Mu Beta)، حيث تعتبر هي المرة الأولى التي يعقد فيها مثل هذا الحدث داخل مصر حيث تقدم المسابقة مجموعة من الأفكار المتميزة التي تهدف إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأضاف ” سليمان” قائلًا:”تعتبر استضافة هذه المسابقة أمراً غاية في الأهمية, حيث أنها تمثل جز ءً من خطة الاكاديمية لتبني أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة, والتي تتماشي مع رؤية مصر ( دولة المقر ) 2030، كما أنها تهدف إلى دعم تحقيق أهداف مصر نحو بناء دولة مصرية جديدة والتي ستكون التكنولوجيا والمعرفة أحد ركائزها الرئيسية وسيكون للمهندسين والمبتكرين دور كبير واساسي في التطوير والابداع.

وأوضح أن فكرة المسابقة هذا العام هي: ‏Preparing for Future – Sustainable Transformative Technologies ، حيث يقوم المتسابقون باقتراح وتنفيذ وتطوير نماذج مشروعات تكنولوجية أو أنظمة برمجة تفيد في تطوير المستقبل.

وأوضح أن لهذه المسابقة طابعاً خاصاً حيث أنها تحتوي علي خمسة مسارات مختلفة، لكل منها هدف محدد يفيد في تحقيق آهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة و يتقدم الفائزين في المرحلة التمهيدية للمشاركة في فعاليات المسابقة النهائيات الدولية بمشاركة من أكثر من 20 دولة، وذلك في سبتمبر ٢٠٢٢ بالهند”.

وأكد “سليمان” أن الإكاديمية العربية سباقة في جودة التعليم حيث حصلت على رقم (1) في الترتيب العام لجودة التعليم على مستوى مصر وفقًا لترتيب (SDG4 T.H.E) ويأتى حرص الأكاديمية على إقامة مثل هذه المسابقات كتشجيع للابتكار والإبداع والذى سينعكس بدوره على تقدم المجتمع , ودعم اهداف وركائز بناء الدولة المصرية الجديدة”.

وبدوره أكد الأستاذ الدكتور/ سعيد الخامي أن المسابقة تهدف إلى تحفيز المسؤولية الاجتماعية والأخلاق في عقول الشباب من خلال الأنشطة وتشجيع الممارسة الهندسية الموجهة نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة،

وأشار إلى أن المسابقة ذات طابع خاص حيث أنها تابعة لمنظمة IEEE الدولية وهي أكبر منظمة تقنية دولية متخصصة في تطوير التكنولوجيا لخدمة البشرية.

وأضاف أن IEEE تأسست في 1884 وتهدف لخدمة المهنيين المشاركين في جميع جوانب المجالات الكهربائية والإلكترونية والحاسوبية ومجالات العلوم والتكنولوجيا ذات الصلة التي تكمن وراء الحضارة الحديثة.