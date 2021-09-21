رياضة

للمرة الأولى في تاريخه .. طلائع الجيش بطلا للسوبر المصري على حساب الأهلي

بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة
إسلام مصطفى 10:36 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 10:36 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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توّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري لموسم 2019/2020 بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة امتدت لركلات الترجيح، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3-2.

وانتقلت المباراة إلى ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، ليفوز طلائع الجيش بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

وفي ركلات الترجيح سجل للأهلي كل من علي معلول وعمرو السولية وأهدر الثلاثي بدر بانون وأفشة ومحمد شريف.

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وتصدى محمد بسام حارس طلائع الجيش للركلات الثلاثة المهدة من لاعبي الأهلي.

بينما سجل لطلائع الجيش كل من محمد الصباحي ومحمد الجويني وعمرو السيسي، بينما أهدر كريم الطيب وحسن مجدي.

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بقلم إسلام مصطفى

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