«للمرة الأولى».. فرانس فوتبول تمنح الفائزين جوائز معززة بتقنيات الـ «NFT»

اتجهت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية هذا العام لتزويد جوائزها الممنوحة للفائزين بها خلال هذه الدورة، من خلال تدعيمها باستخدام تقنيات ال NFT لأول مرة.

وتعرف تقنيات ال NFT بأنها “رمز غير قابل للمحاكاة” أو “رمز غير قابل للاستبدال”، وهى وسيلة لحفظ الحقوق في العالم الرقمي عبر منحك سلعة رقمية أصلية بصيغة NFT غير القابلة للتقليد.

وتعتبر تقنية الـNFT بمثابة صك للملكية واثبات اصل السلع والمنتجات الى مالكيها في العالم الرقمي، وتتيح استخدام المنتجات في عالم الميتافيرس فور اطلاقه.

جدير بالذكر أن تقنية ظهرت NFT لأول مرة عام 2015، ولكنها كانت مرتبطة بطفرة العملات الرقمية، حيث ظهرت على نظام “إيثيريوم” لسلاسل الكتل.

وضمت قائمة المرشحين هذا العام 30 لاعبا أبرزهم النرويجي إيرلنج هالاند والبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حل ثانيا في الجائزة بالعام الماضي فيما حرمه إلغاء الجائزة في 2020 من فرصة كبيرة للتتويج بالكرة الذهبية.

وتوّج الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2022.