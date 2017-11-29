للمرة الأولى.. عرض تحف يهودية في أبوظبي

عادل عبدالجوادكشف موقع "هامكور" الإسرائيلي عن مفاجأة فنية بمتحف الفن الجديد بأبو ظبي "اللوفر"، حيث تعرض توراة قديمة ومكتوبة بحروف عبرية كجزء من العروض الفنية في المتحف.وذكر الموقع الإسرائيلي، سيفاجأ زوار متحف اللوفر الذي افتتح في بداية هذا الشهر في العاصمة الإماراتية، عند معرفة أن هناك إلى جانب

عادل عبدالجواد

كشف موقع “هامكور” الإسرائيلي عن مفاجأة فنية بمتحف الفن الجديد بأبو ظبي “اللوفر”، حيث تعرض توراة قديمة ومكتوبة بحروف عبرية كجزء من العروض الفنية في المتحف.

وذكر الموقع الإسرائيلي، سيفاجأ زوار متحف اللوفر الذي افتتح في بداية هذا الشهر في العاصمة الإماراتية، عند معرفة أن هناك إلى جانب التماثيل والتحف من البلدان الإسلامية، تتعلق بتاريخ العالم والأديان الرئيسية الثلاثة.

المتحف الجديد، وهو فرع من متحف “اللوفر” الشهير في باريس، هو أكبر متحف تاريخ الفنون في العالم العربي، صممه مهندس معماري فرنسي، ويقع المتحف في الحي الثقافي في جزيرة السعديات الصناعية.

وزعم الموقع الاسرائيلي قائلا: “بعد عقود من الكراهية والقمع، بدأت تتصدر اليهودية مركز العالم العربي، ويبدو أن هذا تعبير عن اتجاه أوسع للنضال ضد التطرف والانفتاح على الآخرين، والذي أصبح واضحا مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة”.