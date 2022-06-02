للمرة الأولى.. طائرة مصر للطيران تحلق فى سماء «دبلن» بأيرلندا

أقلعت صباح اليوم الخميس، أولى الرحلات الجوية للشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى مدينة دبلن بدولة أيرلندا على رحلة رقم MS775، والتي غادرت من مبنى الركاب رقم ٣، والمقرر أن يتم تسييرها بمعدل ٤ رحلات أيام السبت، الأحد، الثلاثاء، والخميس من كل أسبوع باستخدام أحدث طرازات الشركة وهى الإيرباص A320NEO المزودة بأحدث الخدمات الترفيهية والشاشات الشخصية بجميع المقاعد وخدمة الانترنت Wi-Fi وخدمات التجوال.

ومع هبوط طائرة مصر للطيران، للمرة الأولى بمطار دبلن حرصت مصر للطيران على الترحيب بركاب رحلتها الأولى من القاهرة ومن دبلن من خلال توزيع الهدايا التذكارية عليهم.

ويأتي تسيير هذا الخط الجديد تزامنا مع احتفال مصر للطيران، بعيدها الـ90 وتأكيدا على سعي الشركة جاهدة إلى الاستمرار في تنفيذ خطتها للتوسع في شبكة خطوطها الجوية من خلال فتح نقاط جديدة وزيادة الترددات إلى العديد من نقاطها الجوية.

ويمكن لعملاء مصر للطيران، حجز رحلاتهم الجوية بين القاهرة ودبلن من خلال الموقع الالكترونى لمصرللطيران egyptair.com ومكاتب مصر للطيران أو مركز الاتصالات 1717 أو من خلال وكلاء السياحة والسفر حول العالم.