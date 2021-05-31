نقل وملاحة

للمرة الأولى.. شركة إير موريشيوس عميل جديد في هناجر «مصر للطيران» للصيانة

تعاقد شركة إير موريشيوس يعد دليلًا على تلك الثقة التي تمثل عنصر الجذب الأول للعملاء.
دعاء محمود 9:40 م, الأثنين, 31 مايو 21 9:40 م, الأثنين, 31 مايو 21

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شهدت هناجر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خطوة جديدة بالتعاقد مع شركة Air Mauritius الناقل الوطني لدولة موريشيوس لتنفيذ عدة كشوفات لطائراتها بهناجر الشركة بالقاهرة. يأتي ذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتوسيع نطاق التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف قطاعات النقل الجوي.

وأوضح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن مصر للطيران تحرص دائمًا على إبرام العديد من العقود في مختلف الخدمات التي تقدمها لعملائها، ومن بينها أنشطة صيانة الطائرات التي تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وتتوسع فيها بفضل الاعتمادات الدولية التي تحصل عليها وتجددها باستمرار لتأكيد جدارتها وكفاءة العناصر البشرية العاملة بها والفوز بثقة عملائها على الدوام.

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وأضاف أبو العينين أن تعاقد شركة إير موريشيوس يعد دليلًا على تلك الثقة التي تمثل عنصر الجذب الأول للعملاء.

من جانبه أشار المهندس هاني صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إلى أن الشركة تحرص، خلال الفترة الأخيرة، على تنشيط التعاون مع الدول الإفريقية في ظل توجه القيادة المصرية للاهتمام بالتعاون مع دول قارة إفريقيا وفي ظل وجود أسواق ناشئة وواعدة بالقارة الإفريقية في مجال الطيران المدني.

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وأعرب المهندس صلاح الدين عن سعادته بإشادة إير موريشيوس بكفاءة الخدمة الفنية المقدمة لطائراتها ورغبتهم في رفع مستوى التعاون الفني مستقبلًا.

وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة طيران Air Mauritius، بداية من وصول أول طائرة ضمن التعاقد من طراز إيرباص A330 لتنفيذ كشف صيانة دورية استمر لمدة 12 يومًا.

وجاءت تلك الخطوة بعد قيام سلطة الطيران المدني لدولة موريشيوس بالتفتيش على منشآت شركة مصر للطيران واعتمادها لبدء تنفيذ كشوفات الصيانة، أعقبها وصول الطائرة الثانية من طراز ايرباص A320 لإجراء تغيير محركاتها.

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بقلم دعاء محمود

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