للمرة الأولى تجميع 120 يونانيا وقبرصيا عاشوا في مصر منذ الستينيات

أحمد صبرى قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن مصر أول دولة تكرم الجاليات الاجنبية التى تعيش فى مصر حيث جمعت اليوم 120من اليونانين والقبارصة الذين عاشوا فى مصر منذ ستينات القرن الماضي، مؤكدة أن هناك تداخلا ثقافيا كبيرا بين الدول الثلاث.جاء ذلك خلال حفل إطلاق أسبوع أحياء الجذور بحضور ال

أحمد صبرى

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن مصر أول دولة تكرم الجاليات الاجنبية التى تعيش فى مصر حيث جمعت اليوم 120من اليونانين والقبارصة الذين عاشوا فى مصر منذ ستينات القرن الماضي، مؤكدة أن هناك تداخلا ثقافيا كبيرا بين الدول الثلاث.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق أسبوع أحياء الجذور بحضور الرئيس، عبد الفتاح السيسي ونظيراه القبرصي واليونانى

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر من قديم الأزل كانت دولة هجرة منذ سيدنا إبراهيم ومازالت فى الوقت الحالى تفتح زراعيها، مؤكدة أن الرئيس القبرصي أكد لهم أنه أكثر أمانا فى شوارع مصر من أوروبا

