«للمرة الأولى».. «المهندس للتأمين» تدخل نادي المليار من حيث حجم الأقساط

اعتمد مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2022/2023، المنتهي في 30 يونيو 2023.

40% نموا فى محفظة الأقساط

ونجحت المهندس في زيادة الأقساط المصدرة لتصل الي 1.007 مليار جنيه لأول مرة في تاريخ الشركة، مقارنة بأقساط قيمتها 718.4 مليون جنيه في العام المالي السابق 2021/2022، بزيادة قدرها 288.6 مليون جنيه، بنمو 40.2%.

وقفزت استثمارات شركة المهندس للتأمين إلي 1.3 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 مقابل 970.1 مليون جنيه في يونيو 2022 ، بإرتفاع قيمته 303.4 مليون جنيه، بنمو 31.3%.

وارتفع صافي الدخل من الاستثمار إلي 124.6 مليون جنيه في نهاية العام المالي 2022/2023، مقارنة بنحو 98.6 مليون جنيه في العام المالي السابق 2021/2022، بنمو 26.3%.

وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 598.2 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023، مقابل 479.6 مليون جنيه في العام المالي السابق 2021/2022، بنمو 24.73% وزيادة قيمتها 118.6 مليون جنيه.

ووفقا للقوائم المالية التي اعتمدها مجلس الإدارة، سددت شركة المهندس للتأمين 415.73 مليون جنيه في نهاية 2022 /2023، مقابل 264.5 مليون جنيه في العام المالي 2021/2022.

وبلغ فائض الاكتتاب التأميني 21.8 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023، وبلغ فائض النشاط التأميني 132.62 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023، بنمو 16.23% مقارنة بالعام المالي 2021/2022.

130 مليون جنيه صافى الأرباح

وحققت شركة المهندس للتأمين صافي ربح قيمته 130.1 مليون جنيه تقريبا في العام المالي 2022/2023، بنمو يصل الي 36.9% بالمقارنة مع العام المالي السابق 2021/2022.

وتعليقا علي النتائج قال خالد عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن دخول شركة المهندس للتأمين نادي المليار جنيه أقساط مصدرة لأول مرة في تاريخها هو مجرد خطوة في مشوار الألف ميل.

وقال عبد الصادق إنها عازمة علي الوصول لقائمة الخمسة الكبار في السوق خلال الفترة المقبلة وهو جزء من استراتيجيتها لوضع الشركة في المكانة التي تستحقها باعتبارها من أقدم شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص في السوق ، حيث تأسست قبل ثلاثة وأربعين عاما.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن الثمار التي تحققت خلال العام المالي 2022/2023، وهي نتائج إيجابية علي جميع المستويات جاءت نتيجة جهد العاملين في الشركة سواء الفنيين أو الإداريين وكذلك الجهاز الإنتاجي وشركاء النجاح من وسطاء التأمين سواء أفراد أو شركات.

وأكد أن شركته ستحافظ علي السياسة الاكتتابية المنضبطة من خلال تسعير التغطيات وفقا للمعايير الفنية، وهو ما تؤكده النتائج الجيدة المحققة علي مستوي فائض الاكتتاب وفائض النشاط التأميني رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وانعكاسها علي الاقتصاد المصري.

عبد الله خالد رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين

وقال عبد الله خالد عبد الله، رئيس مجلس الإدارة، إن النتائج الجيدة التي حققتها شركة المهندس للتأمين تؤكد أن الإدارة التنفيذية نجحت في تحقيق الاستراتيجية الموضوعة بنجاح فاق النظير، مؤكدا أن شركة المهندس للتأمين تمتلك رصيد ضخم من الخبرات الفنية والإدارية ، ولديها مجلس إدارة يتسم بالتنوع في خبرات أعضائه.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين إلى أن مجلس الإدارة يدعم الإدارة التنفيذية في جميع توجهاتها، خاصة أنها أثبتت بالدليل قدرتها علي تحدي الصعاب وتحقيق نتائج جيدة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، ومنها أن شركة المهندس للتأمين لأول مرة تحقق ما يزيد عن مليار جنيه أقساط، إضافة إلي ارتفاع فائض النشاط التأميني، وكذلك حقوق المساهمين والذي شهد نموًا كبيرا، إضافة إلي الارتفاع الملحوظ في صافي الربح.

وانتهي إلي أن العاملين بالشركة أثبتوا ولاءهم وانتمائهم للكيان العريق وهو المهندس للتأمين والتي تمثل أحد الكيانات الاقتصادية المهمة في سوق التأمين المصري.