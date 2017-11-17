للمرة الأولى.. المنتخب الفلسطيني يتفوق على الإسرائيلي بتصنيف الفيفا

عادل عبد الجواد تفوَّق المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، على نظيره الإسرائيلي في التصنيف العالمي للفيفا. ذكر موقع "وان" الرياضي الإسرائيلي أن المنتخب الفلسطيني الذي يلعب في آسيا شهد ارتفاعًا مفاجئًا في التصنيف العالمي، في الآونة الأخيرة، متوقعًا انخفاض ​​ترتيب المن

عادل عبد الجواد





تفوَّق المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، على نظيره الإسرائيلي في التصنيف العالمي للفيفا.

ذكر موقع “وان” الرياضي الإسرائيلي أن المنتخب الفلسطيني الذي يلعب في آسيا شهد ارتفاعًا مفاجئًا في التصنيف العالمي، في الآونة الأخيرة، متوقعًا انخفاض ​​ترتيب المنتخب الاسرائيلي إلى المرتبة 98 على مستوى العالم، بعد أن كان في المركز الـ82، وهو أدنى مستوى له خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، في حين يرتقي المنتخب الفلسطيني للمركز 84 عالميًّا، حسبما أفاد الموقع الإسرائيلي.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه سيتم نشر تصنيف الفيفا، أواخر الشهر الحالي، ولأول مرة في التاريخ يتفوق منتخب فلسطين على المنتخب الإسرائيلي، وبهذا سيكون أقل ترتيب للفريق الإسرائيلي منذ انضمامه إلى الرابطة في أوائل التسعينيات.