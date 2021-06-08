للمرة الأولى.. الزراعة تطلق خطة لإنتاج أقطان «أورجانيك»

بدأت وزارة الزراعة الموسم الحالي، وللمرة الأولى تنفيذ خطة إنتاج قطن عضوي من خلال طرق الاستنبات العضوي الخالي من المبيدات، الشهير بالقطن “الأورجانيك” خالي من متبقيات المبيدات، عبر الاعتماد علي طرق المكافحة الحيوية عبر الأعداء الطبيعيين لآفات القطن مثل الديدان.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الخدمات حصلت عليه “المال”عن بدء تطبيق خطة زراعة القطن الخالي من المبيدات، عبر إدخال المحصول ضمن أولويات الحكومة في الزراعة العضوية تماشيا مع الإحلال والتجديد لطرق المكافحة الكيماوية بالحيوية، التي تم استحداثها مؤخرا للتوافق مع المعايير الأوروبية .

وأكد” التقرير “أن الخطة بدأت من مديرية وزارة الزراعة بالفيوم التي الاطلاقة الأولى للمكافحة الخضراء خلال بداية الشهر الحالي ،عبر نشر لطفيل” الترايكوجراما” في زراعات القطن بمركز سنورس محافظة الفيوم في مساحة616 فدان في نواحي جرفس وسنورس أول وثان ومنشاة سنورس.

وأكدت أماني صيام، مدير معمل طفيل الترايكوجراما بالفيوم لـ”المال”، أن هذة الخطة تأتي تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال جهود معمل الترايكوجراما بالفيوم، ومفتشي المكافحة بمديرية الزراعة والإدارة الزراعية بمركز سنورس، وتم استلام أظرف الطفيل من معمل تربية وإكثار طفيل الترايكوجراما بالفيوم

وأكدت أماني أن الطفيل يطلق كل عشرة أيام بمعدل 22 ظرفا للفدان، وكل ظرف يحوي 3 أعمار مختلفة للطفيل لضمان تواجد الطفيل ما بين الإطلاقة والأخرى الأمر الذي يؤدي إلى خفض الإصابة بديدان اللوز، القرنفلية، والشوكية، والأمريكية، ويؤدي إلى إنتاج قطن خالي من المبيدات.

وأوضحت أن طريقة المكافحة تعتمد علي اعتماد إناث الطفيل، بوضع بيضها داخل بيض الفراشات للتغذي به وبالتالي يفسد ولا ينتج المزيد منها، وتتم المكافحة بشكل مثالي وغير ضار بالبيئة، كما يتميز هذا النموذج بوفرة الانتاجية وخالية من المبيدات .