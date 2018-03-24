للمرة الأولى.. التجارى وفا بنك إيجيبت يحقق أرباحًا تفوق المليار جنيه

المال- خاصمحطماً حاجز المليار جنيه لأول مرة في تاريخه، حقق التجارى وفا بنك إيجيبت صافي أرباح تجاوزت 1.1 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 663 مليون لعام 2016 بنسبة نمو بلغت 68%.وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع صافى العائد من الدخل بمبلغ 450 مليون جنيه بنسبة 28% لزيادة هامش الربحية الناتج من ارتفاع معدلات ال

المال- خاص

محطماً حاجز المليار جنيه لأول مرة في تاريخه، حقق التجارى وفا بنك إيجيبت صافي أرباح تجاوزت 1.1 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 663 مليون لعام 2016 بنسبة نمو بلغت 68%.

وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع صافى العائد من الدخل بمبلغ 450 مليون جنيه بنسبة 28% لزيادة هامش الربحية الناتج من ارتفاع معدلات الفائدة على محفظة الاستثمار إلى جانب زيادة حجم محفظة قروض العملاء بمبلغ 2.7 مليار جنيه بنسبة 32% وأيضاً حجم ودائع العملاء بمبلغ 3.2 مليار جنيه بزيادة بلغت 18%.

وقد ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 44 مليون جنيه بارتفاع 14% بقيادة قطاع المؤسسات.

وعلقت هلا صقر – العضو المنتدب للتجارى وفا بنك إيجيبت: ” نجح البنك في تطبيق إستراتيجية التنمية في جميع القطاعات حيث تمكن فريق العمل من النهوض بحجم الأعمال واستطاع قطاع المؤسسات اتباع سياسة النمو الاستراتيجي مما أدى إلى زيادة حجم محفظة قروض العملاء بمبلغ 2.6 مليار جنيه وذلك من خلال البدء في تكثيف المشاركة الفعالة في القروض المشتركة مع البنوك الرائدة في هذا النوع من القروض. وكذلك النمو في المشروعات التنموية تمشياً مع سياسات الدولة وكذلك استطاع قطاع الخزانة زيادة موارده من العملات الأجنبية 100% مقارنة بالعام الماضي عن طريق توقيع بروتوكول تعاون مع سبع شركات صرافة مصرية مما أدى لمضاعفة عمليات البيع والمتاجرة للعملات الأجنبية.

وعلى نفس نهج التحول الاستراتيجي للنمو استطاع أيضاً قطاع التجزئة المصرفية اجتذاب شرائح جديدة من العملاء وصلت إلى 15ألف عميل جديد مما أدى إلى زيادة حجم محفظة ودائع العملاء بمبلغ 2.6 مليار جنيه بنسبة 28% وذلك من خلال تقديم ودائع بعائد تنافسي مقارنة بأسعار السوق المصرية”.

لم يكن التميز فقط فى مؤشرات الربحية، ولكن أيضا الكفاءة، حيث بلغ مؤشر كفاية رأس المال 22% بنهاية عام 2017 مقابل 16% في 31 ديسمبر 2016 مما يؤكد صلابة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على النمو فى قطاعات الأعمال المختلفة واستعداده لتطبيق معيار المحاسبة المالية الدولية IFRS-9.

وأضافت صقر: “هذا الأداء كان له تأثير عظيم للقيمة المضافة للمساهمين حيث ارتفع متوسط الربح على حقوق الملكية ليسجل 28% بنهاية عام 2017 مقابل 20% عن نفس الفترة من 2016. كما تزايد متوسط الربح على إجمالى الأصول ليصل 4.3% بنهاية 2017 مقابل 3% عن نفس الفترة من 2016 مع الاحتفاظ بإدارة رشيدة للمخاطر وبيئة رقابية صارمة. ونتطلع في الأعوام المقبلة أن نحافظ على، بل نتخطى، هذا الأداء كما هو مخطط له في إستراتيجية العمل الجديدة للبنك”.

كما علق محمد شريف – عضو مجلس الإدارة التنفيذى ورئيس القطاع المالي والتحول الاستراتيجي بالبنك: “وصل إجمالى الميزانية بنهاية 2017 إلى 27.9 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت %18 تشمل11.1 مليار قروضا وتسهيلات للعملاء بنمو 32% ومبلغ 21.6 مليار بودائع العملاء بنسبة نمو بلغت 18%، كما وصل حجم الاستثمار فى أذون الخزانة إلى 4.9 مليار جنيه إلى جانب 3.2 مليار في استثمارات متاحة للبيع”.

وأضاف: “يستمر البنك فى الاستثمار الإستراتيجي فى البنية التحتية لنقل البنك لطموحات المستقبل والتى أدت إلى زيادة المصروفات الإدارية ومصروفات التشغيل بمقدار 33% لتصل إلى 984 مليون جنيه بنهاية عام 2017 مقارنة بمصروفات إدارية وتشغيل بلغت 739 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2016”. وتعد هذه الزيادة ضئيلة مع الأخذ فى الاعتبار معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% مما أدى إلى زيادة تكاليف الحصول على المنتجات والخدمات من الموردين. ورغم هذه الاستثمارات فقد انخفض معدل التكلفة للعائد ليبلغ 39% بنهاية العام مقارنة بـ 46% عن نفس الفترة من 2016.