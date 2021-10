للمرة الأولى.. إنفينكس تطلق الحاسوب المحمول «INBook X1Pro» بشراكة مع مايكروسوفت وإنتل

أطلقت شركة إنفينكس العالمية والمتخصصة في صناعة التكنولوجيا، نسختها الأولى من أجهزة الحواسيب المحمولة والذي قدمته تحت اسم “INBook X1Pro” وهو أول جهاز حاسوب محمول تطلقه الشركة في تاريخها.

يأتي جهاز Infinix INBook X1Pro ضمن -إنفينكس إيكوسيستم- أو ما يعرف باسم بيئة العمل الموحدة، وهي تقنية تتيح التعامل السلس بين جميع منتجات إنفينكس بمنتهى الأمان والفعالية والسرعة في نقل كافة أنواع البيانات بين الأجهزة المختلفة بهدف تحقيق المعادلة الصعبة والجمع بين مميزات سرعة نقل البيانات والأمان التام للمستخدمين، واحتواء وتلبية كافة احتياجاتهم التكنولوجية.

جهاز Infinix INBook X1Pro الجديد يتميز بجسم تم تصنيعه من سبيكة من المعادن الخفيفة، والقوية في الوقت ذاته، على غرار السبائك المستخدمة في صناعة الطائرات، والتي يشكل الألومنيوم العنصر الرئيسي لها، ويمكن فتح الجهاز بزاوية 180 درجة تتيح إمكانية الإمالة أفقًيا، وهو ما يعطي بعداً إضافياً للعرض والمشاهدة من كافة الزوايا.

كما تم تزويد الحاسوب المحمول بشاشة IPS 14 بوصة، عالية الدقة بدرجة وضوح 1920*1080 بكسل، ويبلغ سمك الجهاز 1.36 سم، ووزن 1.48 كجم، إضافة إلى بطارية بقدرة 55 وات / ساعة، التي تتيح استمرارية عمل الجهاز لفترات زمنية طويلة، وضمن نظام إدارة البطارية (BMS) الخاص بمجموعة إنفينكس مما يؤدي لإطالة عمر البطارية عن طريق تقليل استهلاك الطاقة، كما يعزز نظام محول التيار المتردد 65 وات كفاءة الشحن حيث يمكن شحن 70% من طاقة البطارية خلال ساعة واحدة فقط.

وكذلك فإن جهاز Infinix INBook X1Pro يعد ثمرة الشراكة الإنتاجية بين إنفينكس وشركتي أنتل ومايكروسوفت العالميتان والمتخصصتان في صناعة التكنولوجيا الرقمية، بهدف إنتاج منتج قادر على المنافسة داخل السوق المصرية، حيث يتوفر الجهاز الجديد بعدة خيارات للمعالج، وجميعها من شركة إنتل، يأتي بمعالج Intel® Core™ i3-1005G1، ومعالج Intel® Core™ i5-1035G1، ومعالج Intel® Core™ i7-1065G7، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Intel Iris Plus up to 64 EU.

كما يحتوي الجهاز على كاميرا تسجيل فيديو 720، وبنظام تشغيل 10 windows، و 365 office، كما يتضمن الجهاز نظام تبريد 0.1 STORM ICE يحافظ على برودته وضمان كفاءته خلال الاستخدام لفترات طويلة.

.