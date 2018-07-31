للمرة​ الثانية.. البرلمان يعلن إنجازاته التشريعية لدور الانعقاد الثالث

- صلاح حسب الله: إقرار 197 مشروعًا.. والمجلس أدى دوره على أكمل وجهياسمين فوازعقد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الثاني لإعلان إنجازات المجلس، خلال دور الانعقاد الثالث الذي اختتم أعماله الأربعاء الماضي.وأكد حسب الله، أن البرلمان حقق إنجازً

– صلاح حسب الله: إقرار 197 مشروعًا.. والمجلس أدى دوره على أكمل وجه





ياسمين فواز

عقد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الثاني لإعلان إنجازات المجلس، خلال دور الانعقاد الثالث الذي اختتم أعماله الأربعاء الماضي.

وأكد حسب الله، أن البرلمان حقق إنجازًا تشريعيًا غير مسبوق في الحياة النيابية المصرية، إذ أقر خلال دور الانعقاد الثالث 197 مشروع قانون، إضافة إلى الموافقة على 66 اتفاقية، لافتًا إلى أنه رقم غير مسبوق وسيكون له عائد على التنمية في البلاد.

وأضاف أن المجلس “أدى دوره الرقابي على أكمل وجه، والبعض يختصر دوره في الاستجواب، ويتساءل: أين الاستجوابات؟”، مشيرًا إلى أن بعض النواب نظرًا لحداثه عهدهم قدموا طلبات إحاطة وبيانات عاجلة على أنها استجوابات، موضحاً أن هناك شروط شكلية وضمنية يجب توافرها في الاستجواب تتمثل في تقديم أدلة ومستندات تؤيد صحة اتهامه.

ولفت إلى أن المتعارف عليه في كل النظم السياسية، أنه في بعض الفترات غير المستقرة، تكون الأنظمة والحكومات غير مستقرة، وتكون الدولة في حالة سيولة مؤسسية، وذلك في إشارة للفترة التي مرت بها مصر بعد ثورتي “25 يناير و30 يونيو”.

وتابع أنه في ظل هذا الوضع فإن الموائمة التي وضعها المجلس بشأن: ماذا تحتاج الدولة المصرية؟ وهل تحتاج لبنية تشريعية تأتي مطابقة لملامح الدستور وإيجابياته والذي تم الاستفتاء عليه بيناير ٢٠١٤ وأدوات رقابة؟ إلا أننا أنحزنا لصالح المواطن”.

واستكمل حسب الله: “لقد كانت فترة من الصعب أن تتحمل معركة استعراض عضلات واستخدام استجوابات، في ظل حداثة بعض أعضاء البرلمان”، موضحًا أن التوافق والتناغم بشأن الموائمة التي انحاز فيها البرلمان للمواطن “تمت دون اتفاق وجلوس، بل كانت ناتجة عن حس وطني لكل أعضاء مجلس النواب”، مطالبًا وسائل الإعلام بالالتفات لذلك، على حد قوله.

وأشار إلى أن طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس بلغ عددها 385، وتدارست اللجان النوعية 390، بلغت البيانات العاجلة 303 منها، لافتاً إلى أن 90% من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، نجحت في تعديل المسارات داخل الدولاب الإداري الدولة، وتم طرح الطلب وحضر المسئول داخل الجلسة العامة، وإعمال الطلب وتم تصويب الإشكالية التي لفت طلب الإحاطة النظر إليها.

وذكر أن مجلس النواب وجه 1090 سؤالا، وأجابت الحكومة على 45 سؤالاً شفاهة بالجلسات العامة، وتم الرد كتابيًا علي أغلب الأسئلة المتبقية.

وأكد أن المجلس ورئيسه يرحبون بالرأي المعارض، لكنهم يتحفظون على ما اسماه “ديكتاتورية المعارضة والتمسك بالرأي ومواجهة الأغلبية”.

وأشار إلى أن المعارضون ومنهم كمال أحمد وعبد المنعم العليمي، تصفق لهم الأغلبية، موضحاً أن الأداء والأسلوب يجبر الآخر على احترامه، مضيفًا: “أما استفزاز الآخر والبعد عن الموضوعية يؤدي في النهاية إلى الصدام”.

وكشف حسب الله، أن لجنة القيم ستجتمع الأحد المقبل للتحقيق في الشكاوي الموجهة ضد هيثم الحريري، مثل التجاوز ضد بعض الأعضاء، مضيفًا: “أنا كوكيل لجنة القيم، لم أطلع على هذه الشكاوى، وسيتم الاستماع إليه، وأتمنى ألا تعمل لجنة القيم وتاخد إجازة، لأن عملها يعني أن هناك خلل تتصدى له”.

ونوه إلى أن لجنة القيم انتهت من التحقيقات مع النائب أحمد طنطاوي، وإحالتها لهيئة مكتب المجلس والتي تتخذ القرار النهائي بشأن هذا التقرير.

ولفت إلى إن قانون الأحوال الشخصية سيكون على رأس أجندة البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، معلنًا تشكيل لجنة خاصة لمناقشة القانون، ولن تقتصر مناقشته على لجنة التضامن الاجتماعى فقط.

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية من ضمن القوانين الهامة، التى تحظى باهتمام البرلمان، مؤكدًا أن تأجيل مناقشاته لا يشوبه أى شبهة عدم دستورية.

ونفى تلقي البرلمان أي إخطارات بشأن انتقال أي من النواب من حزب لآخر، أو بتغيير صفته الحزبية، مشددًا على أن ما أثير بالإعلام حول انتقال عدد من النواب من أحزاب إلى أخرى، هو حديث إعلامي فقط، وأنه حال علم البرلمان بذلك سيقوم بتطبيق اللائحة الداخلية والدستور في ذلك الشأن، والتي تقضى بالتصويت على اسقاط عضوية من يغير صفته الحزبية.

وحول تعديل المادة السادسة بقانون مجلس النواب التي تحظر تغيير الصفة الحزبية، أوضح أن الدستور تضمن شروط الترشح، والتي لم يكن من بينها شرط الصفة الحزبية، إلا أن قانون مجلس النواب، نص على ذلك الشرط.

ونوه إلى أن قانون الإدارة المحلية مرتبط بالتقسيم الإداري للدولة وإصداره يحتاج لمراعاة ذلك بخلاف مراعاة النسب التي نص عليها الدستور للمرأة والشباب.

وقال إن القانون يحتاج إلى مزيد من الدقة لتطبيق اللامركزية، مضيفًا: “لدينا تشريع كامل للإدارة المحلية والرئيس تحدث عن هذا التشريع وسيكون من الأولويات في دور الانعقاد القادم بجانب الإجراءات الجنائية وقوانين الأحوال الشخصية والعلاقة بين المالك والمستأجر.

وأردف: “وقعنا تحت ضغط كبير في إصدار قانون الرياضة المصرية وبعد إصدار القانون وجدنا ان بعض النصوص تحتاج لتعديل”، والتشريعات صناعة ثقيلة لأنها تحكم دولة وتنظم علاقة الشعب بالدولة الأمر الذي يتطلب أن يرى النواب الحرف الذي يصيغه بالميكروسكوب حتى يكون دقيقا”.