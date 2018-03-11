للفوز بلقب هداف البريميرليج.. دعوات عشاق صلاح تصيب منافسيه

علي المصريأصابت دعوات عشاق اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول، ثنائي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، اﻷرجنتيني سيرجيو أجويرو واﻹنجليزي هاري كين، اللذان ينافسا صلاح علي صدارة هدافي الدوري اﻹنجليزي الممتاز، والتي يعتليها الفرعون الصغير، مناصفة مع كين، برصيد 24 هدفا لكلا منهما.وتلقى السيتي

علي المصري

أصابت دعوات عشاق اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول، ثنائي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، اﻷرجنتيني سيرجيو أجويرو واﻹنجليزي هاري كين، اللذان ينافسا صلاح علي صدارة هدافي الدوري اﻹنجليزي الممتاز، والتي يعتليها الفرعون الصغير، مناصفة مع كين، برصيد 24 هدفا لكلا منهما.

وتلقى السيتي ضربة موجعة، بإصابة نجمه أجويرو خلال التدريبات، قبل مواجهة ستوك سيتي، غدا الاثنين، في الجولة الـ30 من البريميرلي.

وقال اللاعب، عبر حسابه على “تويتر”: “خلال تدريبات الأمس، شعرت ببعض الآلام في ركبتي اليسرى، وأطباء السيتي أبلغوني بأنني سأعود للمشاركة مع الفريق، في غضون أسبوعين، وحان الآن وقت التعافى من الإصابة”.

وسيكون أجويرو سيكون جاهزًا للمشاركة مع السيتيزن، ضد إيفرتون، في نهاية الشهر الجاري، كما سيلعب ربع نهائي دوري الأبطال، في بداية أبريل المقبل، بعدما سجل أجويرو 30 هدفا في 36 مباراة، خلال الموسم الجاري، مع مانشستر سيتي في كل البطولات، منها 21 هدفا في الدوري اﻹنجليزي، يحتل بها المركز الثالث في لائحة هدافي البريميرليج.

في المقابل، خروج كين مصابا من مباراة توتنهام وبورنموث، بعدما تعرض مهاجم توتنهام، لإصابة أدت لخروجه من أرضية الملعب، بعد أن سجل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل عند الدقيقة 30، ليغادر أرضية الملعب بعدها بدقيقتين، ولم يتحدد نوع اﻹصابة أو مدة غياب الدولي اﻹنجليزي عن لقاءات السبيرز المقبلة.

ومن المنتظر أن يغيب كين عن لقاءات فريقه المقبلة بدءاً من مباراة الجمعة أمام نيو كاسل يونايتد، بعدما أشارت الفحوصات المبدئية التي خضع لها هاري كين، أنه يعاني من إصابة في الكاحل الأيمن وقد تكون هناك مشكلة في الأربطة، غاب عن توتنهام بسببها في الموسم الماضي لمدة شهرين، وإذا صدقت الفحوصات المبدئية، فسيكون موسم هاري كين مع توتنهام قد انتهى، وسيبقى تحديد مصير مشاركته في المونديال معلقا حتى تعافيه بشكل نهائي من الإصابة.

وسيكون أمام محمد صلاح فرصة الانفراد بصدارة قائمة الهدافين، خلال اللقاءات المقبلة بالمسابقة، بعدما غاب عن التسجيل في مباراة أمس السبت، أمام مانشستر يونايتد، والتي خسرها الريدز بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 30 من البريميرليج.

ويستضيف ليفربول في الجولة المقبلة من الدوري اﻹنجليزي، نظيره واتفورد، وبإمكان محمد صلاح، الذي غاب عن التهديف في مباراة الشياطين الحمر، للمرة اﻷولي خلال أخر ثماني مباريات في البريميرليج، فض الشراكة مع كين، واﻹنفراد بصدارة جدول هدافي المسابقة.

ومن المنتظر أن يغيب هاري كين عن لقاءات فريقه المقبلة بدءا من مباراة يوم الجمعة القادم، أمام نيوكاسل يونايتد، ونفس اﻷمر ينطبق علي أجويرو، الذي لن يستطع اللحاق بمواجهة غدا اﻷثنين أمام مضيفه ستوك سيتي، ومباراة برايتون يوم اﻷحد المقبل.