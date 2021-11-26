للعمل بالمنازل.. ضبط سيدة ونجلها لاستقطابهما أجنبيات بطرق غير شرعية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سيدة ونجلها من منطقة الهرم بمحافظة الجيزة ، بتهمة إنشاء صفحة إلكترونية على موقع “فيس بوك” بغرض استقطاب حاملي الجنسيات الأجنبية القادمين للبلاد بطرق غير شرعية، وإلحاقهم للعمل بالمنازل مقابل مبلغ مالي.

وضُبط برفقتهما 4 سيدات يحملن جنسيات أجنبية، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على مرتكب واقعة قتل طفلة بعدما استدرجها إلى منزله في محافظة البحيرة، وحاول التعدي عليها لكنها صرخت فكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة.

جاء ذلك بعدما تلقى مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من مزارع عن تغيب طفلته -تبلغ من العمر 9 سنوات- عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات، وعدم عودتها للمنزل.