الصين تتصدر قائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات خلال 2019

تصدرت الصين قائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات «الملاكى والتجارى» خلال العام الماضى، للعام الثانى عشر على التوالى، بعد أن تمكنت من تسليم 25.8 مليون سيارة، مقابل 28.1 مليون وحدة مباعة خلال 2018، بتراجع بلغ %8 طبقًا للإحصاءات الصادرة عن رابطة مصنعى السيارات العالمية OICA.

حلت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثانى فى القائمة بعد أن بلغت مبيعاتها خلال 2019، ما يقرب من 17.5 مليون سيارة، مقارنة بمعدلات مبيعاتها خلال 2018، والتى سجلت 17.7 مليون سيارة.

جاءت اليابان فى المركز الثالث فى القائمة بعد أن تمكنت من بيع 5.2 مليون سيارة خلال العام الماضى، مقابل 5.27 مليون مركبة مباعة خلال 2018.

أظهر البيان نمو مبيعات السيارات فى ألمانيا خلال 2019، بمعدل يصل إلى %5 على الرغم من حالة الركود التى أصابت مبيعات السيارات فى جميع دول العالم، لتجصل بذلك على المركز الرابع فى القائمة.

تمكنت ألمانيا من بيع وتسليم ما يقرب من 4 ملايين سيارة على مدار العام الماضى، مقارنة بمبيعاتها خلال 2018، والتى سجلت 3.8 مليون وحدة.

جاءت الهند فى المركز الخامس بإجمالى 3.8 مليون سيارة، مقابل 4.4 مليون مركبة مباعة خلال 2018.

تمكنت البرازيل من اقتناص المركز السادس فى القائمة بعد أن قفزت مبيعاتها من السيارات لتسجل 2.8 مليون سيارة نهاية 2019، مقابل 2.5 مليون وحدة مباعة خلال 2018.

أشار تقرير OICA إلى احتلال فرنسا المركز السابع ، بتسليمها 2.7 مليون سيارة فى 2019، مقابل 2.6 مليون وحدة نهاية 2018.

حلت المملكة المتحدة فى المركز الثامن بعد أن باعت 2.7 مليون سيارة على مدار العام الماضى، مقابل 2.7 مليون مركبة تم تسليميها خلال 2018.

استقرت مبيعات إيطاليا من السيارات الملاكى والتجارى خلال العام الماضى عن نفس مستويات 2018، دون تغيير التى سجلت 2.1 مليون سيارة، لتحصل بذلك على المركز التاسع.

فى المركز العاشر، جاءت كندا، التى تمكنت من بيع وتسليم ما يقرب من 1.98 مليون سيارة خلال العام الماضى، دون أن تحقق أى تغير مقارنة بمبيعات 2018.