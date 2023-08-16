للعام الـ18 على التوالي.. «هايبر وان» يحتفل بأوائل الثانوية العامة داخل فرع سفنكس

تقدمت رنا الهواري، نائب رئيس مجلس إدارة “هايبر وان”، بالتهنئة لأوائل الثانوية العامة، وطالبتهم بمزيد من النجاح والتفوق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدةً ضرورة إيمان الطلاب بقدراتهم والعمل على تحقيق أحلامهم مهما حدث من تحديات، مشيرة إلى أنهم مثلما تفوقوا في الثانوية العامة، عليهم الاستمرار في تفوقهم.

من جانبه، قال شادي الهواري، عضو مجلس الإدارة، إن “هايبر وان” مؤسسة اقتصادية وطنية برءوس أموال مصرية بنسبة 100%،

وأن فرع سفنكس هو ثالث فروع “هايبر وان”، وتم تصميمه ليصبح تكنولوجيًّا بالكامل، وذلك بعد الفرع الأول بمدينة الشيخ زايد الذي تم افتتاحه فى 2005، وثاني الفروع بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم افتتاحه في يونيو 2012.

وقدَّم خالد دويدار، المدير التنفيذي لـ”هايبر وان”، التهنئة للطلبة الأوائل، بالنيابة عن المهندس محمد الهواري مؤسس ورئيس مجلس إدارة “هايبر وان”، وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين.

مؤكدًا أن المتفوقين هم مستقبل مصر الحقيقي، معربين عن أمنياتهم أن يستكمل الأوائل مسيرتهم فى تحقيق النجاح.

وأوضح دويدار أن من أهم سمات “هايبر وان” إتاحته كل السلع الموجودة فى السوق، وكذلك ابتكاره أشكالًا جديدة لفنون البيع، فالأمر لم يعد فقط توفير مكان لبيع السلع والخدمات، ولكنه امتدّ ليصبح منظومة متكاملة.

مشيرًا إلى أن “هايبر وان” له دور فعال فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، من خلال وضع حلول جادة لتقليل هوامش الربح،

فضلًا عن تفضيل عرض المنتجات المُصنعة محليًّا داخل أجنحة “هايبر وان”، بما يسهم فى تقليل معدلات الاستيراد، وهي الأدوات التى تسهم إلى حد كبير فى مواجهة الأزمات الاقتصادية.

قال محمد عناني، نائب مدير عام قطاع المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري، إنه كان يرى أن “هايبر وان” تنافس الكيانات الأجنبية في السوق المصرية، لكنه وجد أن العكس هو الصحيح، والشركات الأجنبية تنافس “هايبر وان”.

مؤكدًا أنه يجب على الطلاب الأوائل في الثانوية العامة الاستمرار في التفوق والنجاح، معلنًا تقديم بطاقات ميزة للطلاب الأوائل، هدية على نجاحهم وتفوقهم.