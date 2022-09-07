للعام السادس على التوالي.. جامعة قناة السويس تحصل على التجديد لشهادة الأيزو

صرح الدكتور ناصر مندور ، رئيس جامعة قناة السويس، بأن الجامعة تستعد من العام القادم للحصول على مواصفات أعلى ISO – 21001 – 2018 وذلك لارتباطه الوثيق بتطوير المواصفات التعليمية، جاء ذلك تعقيباً من رئيس الجامعة على حصول الجامعة على التجديد لشهادة الأيزو 2015-9001 ISO من الشركة المانحة للجودة (AJA) بعد زيارة فريق المراجعة الخارجية لقطاعات الجامعة.

وقدم رئيس الجامعة الشكر للجهاز الإدارى، مؤكداً أن حصولنا على الأيزو لست سنوات متتالية يمثل مؤشراً على تميز الجهاز الإداري بالجامعة في ظل مؤسسة تعليمية تسعى للريادة والتميز محليًا ودوليًا ، لافتاً إلى أنه بالمرحلة القادمة سنسعى جاهدين إلى الاعتماد المؤسسي والبرامجي ، تحت مظلة تعليمية قائمه على الرقمنة والتطور التكنولوجي.



حضر الاجتماع نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وهدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية وأمناء الجامعة المساعدين، ومديرو عموم الإدارات المختلفة، وأعضاء وحدة ضمان جودة الهيكل الإدارى بالجامعة.

ومن الشركة المانحة حضر الدكتور محمد عثمان المهندس أحمد عبد الجليل ، والدكتورة منال درويش مع تواجد الشركة الاستشارية ( الشركة العربية ) ممثلة فى الاستشاري الدكتور محمد أمين.

وقال الدكتور حمدى كمال عطا الله، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والمشرف على مشروع تطبيق الجودة طبقًا المواصفة ISO 9001 2015 ، إن شركة AJA Egypt قامت بتجديد شهادة الأيزو للجامعة في القطاع الإداري، وذلك بعد مراجعة الشركة لقطاعات المدن الجامعية، المكتبة المركزية، الدراسات العليا، مركز ضمان الجودة ، إدارة رعاية الشباب، المشتريات، المخازن ، شئون العاملين ،الإدارة الهندسية.



وأشاد المهندس عمرو عثمان، مدير شركة AJA Egypt، ، بما حققته جامعة قناة السويس، من نجاحات بعد إثبات القدرة علي توفير المتطلبات اللازمة للأيزو والمواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر للجميع على مشاركتهم الفعالة في الحصول على التجديد لشهادة الأيزو من فريق العمل بمركز ضمان الجودة تحت قيادة الدكتور حمدى كمال عطا الله مدير المركز وياسر رجب مدير عام دعم اتخاذ القرار ، رانيا أحمد توفيق مسئول التوثيق وأشرف محمد عبده المدير الإداري للمركز وأدهم عبد الحميد وخلود مظهر عبد المُعز.