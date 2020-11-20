للعام الرابع .. ميلاد أبي رعد يحصد جائزة أفضل مخرج بحفل «الفضائيات العربية»

حيث يتولى أبي رعد مهمة الإشراف على شاشة قناة القاهرة والناس منذ العام ٢٠١١

حصل المخرج اللبنانى ميلاد أبي رعد، على جائزة أفضل مخرج لبناني لعام 2020، عن برامجه الشهيرة التي أخرجها على قنوات القاهرة والنَّاس، فى حفل الفضائيات العربية، حيث يتولى أبي رعد مهمة الإشراف على شاشة القناة منذ العام ٢٠١١.

جائزة أفضل مخرج لبنانى ليست الجائزة الوحيدة التي يحصل عليها ميلاد أبى رعد، فقد حصل برنامجا “العباقرة” و”شيخ الحارة والجريئة” اللذين يخرجهما ميلاد أبي رعد على جائزتين فى المهرجان.

أضفى المخرج ميلاد أبى رعد على شاشة القاهرة والناس، روح خاصة لا تتواجد في غيرها من الشاشات، باقة من البرامج الجذابة والمميزة، والتى حققت نجاحات كبيرة في مصر، بل والوطن العربى، على مدار السنوات الـ 10 الماضية.

بصمات المخرج ميلاد أبى رعد لا تتضح وتظهر جلية فقط فى البرامج التى يقوم بتنفيذ أو الإشراف على إخراجها، ولكن أيضا فى رؤيته للشاشة ككل، ومحتواها، وفواصلها، وشعارها ومذيعيها ومعديها والفنيين العاملين بها، وبكل تفصيلة صغيرة قد تهم المشاهد أو لا تهمه.

ميلاد أبي رعد حصل على جائزة “بياف” العام الماضى من قلب بيروت، وأهدى جائزته وقتها لمصر ولطارق نور، حيث يؤكد أن القاهرة والناس هي بيته الثاني، وهو ما جعله يرفض عروضاً للعمل في غيرها من القنوات المصرية والعربية.