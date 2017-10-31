للعام الرابع على التوالي.. تحسن ترتيب مصر بحماية حقوق المستثمرين الأقلية

منى عبدالباريللعام الرابع على التوالي تمكنت مصر من إحراز نتائج إيجابية بالمؤشر الفرعي المتعلق بحماية حقوق المستثمرين الأقليات، بمؤشر ممارسة الأعمال لعام 2018، والصادر عن البنك الدولي، العام الحالي، بعنوان "الإصلاح من أجل إيجاد الوظائف".وتقدمت مصر 33 مركزًا بحماية حقوق الأقليات، هذا العام،

منى عبدالباري





للعام الرابع على التوالي تمكنت مصر من إحراز نتائج إيجابية بالمؤشر الفرعي المتعلق بحماية حقوق المستثمرين الأقليات، بمؤشر ممارسة الأعمال لعام 2018، والصادر عن البنك الدولي، العام الحالي، بعنوان “الإصلاح من أجل إيجاد الوظائف”.

وتقدمت مصر 33 مركزًا بحماية حقوق الأقليات، هذا العام، لتأتي في المرتبة 81، من بين 190 دولة يشملها التقرير، مقارنة بالمركز 141 العام الماضي.

وقال تقرير البنك الدولي إن مصر عززت حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال تعظيم دورهم وحقوقهم المتعلقة باتخاذ القرارات الجوهرية بالشركات، وأيضًا عبر إتاحة مزيد من الوضوح في هيكل الملكية والسيطرة على الشركات.

ويشمل المؤشر الفرعي لحماية حقوق المستثمرين الأقلية عددًا من العناصر الفرعية، من بينها قواعد الإفصاح والتي أحرزت مصر فيها تقدمًا لتحصل على 8 من إجمالي 10 درجات، مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي، والتي أحرزت 6.5 درجة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي حصلت على نفس الترتيب.

كما يشمل أيضًا عنصر الملكية والسيطرة، والذي حصلت مصر فيه على 7 درجات من إجمالي 10، متجاوزة منظمة التعاون الاقتصادي والتي أحرزت5.2 درجات فقط، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي حققت 4.2 درجة فقط.

في المقابل تراجع ترتيب مصر فيما يتعلق بتسجيل الملكية، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة التعاقدات، وعدم وضوح هيكل الملكية واتخاذ القرارات بالمؤسسات الكبرى، وفي الحصول على الكهرباء، و بدء الأعمال.

وجاءت مصر، هذا العام، في المرتبة الـ128 من بين 190 دولة يشملها التقرير، متراجعة 6 مراكز مقارنة بالعام الماضي، والذي جاءت فيه في المرتبة 122.