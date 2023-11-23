للعام الثاني على التوالي.. «بي تي سي» تشارك في معرض نيبو للذهب

تستعد شركة مركز تجارة السبائك – بي تي سي – للمشاركة في معرض نيبو للذهب والمجوهرات للعام الثاني على التوالي.

ومن المقرر إقامة معرض “نيبو” في الفترة بين 26 – 28 نوفمبر في مركز مصر للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة.

يذكر أن معرض نبيو الدولي يجري تنظيمه من قبل شعبة الذهب والمجوهرات تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجمع المعرض كبرى العلامات التجارية في صناعة الذهب والمجوهرات.

وتستهدف “بي تي سي” من خلال مشاركتها هذا العام تعزيز علاقاتها مع شركاء النجاح من العاملين بصناعة الذهب، وبحث سبل التعاون الدولي ضمن خطة الشركة للتوسع خارج مصر، وخصوصًا في دول الخليج والقارة الآسيوية والأوروبية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة تسعى لاستعراض أحدث تصميماتها المناسبة لأهداف الادخار والهدايا على حد سواء.

وسيشهد المعرض أيضًا مشاركة متميزة من طلاب مدرسة ايجيبت جولد، المدرسة الأولى من نوعها المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات في مصر والشرق الأوسط.

وتتيح هذه المشاركة لطلاب المدرسة فرصة التواصل عن كثب مع القائمين على هذه الصناعة، من خلال عرض أحدث تصميماتهم ومنتجاتهم.

وفي هذا السياق، أشاد حسن نصار بمشاركة الشركة في نسخة العام الماضي من المعرض، موضحًا، لقد حققنا جميع الأهداف المرجوة من نسخة العام الماضي وكانت فرصة ذهبية للتواصل عن كثب مع القائمين على صناعة الذهب في مصر.

وأضاف نصار “هذا العام، نستهدف التواجد بشكل أكبر في أسواق إقليمية وعالمية، فهذا ما يليق بمكانة الذهب المصري الذي يستحق أن يكون في مصاف العلامات التجارية العالمية بجدارة”.

جدير بالذكر أن مركز تجارة السبائك – بي تي سي BTC – هي الشركة التي تعمل في مجال المعادن النفيسة، وهي الأولى من نوعها المتخصصة في إنتاج العملات والسبائك المصنوعة من الذهب والفضة.

وتعد بي تي سي من كبرى مصافي المعادن النفيسة في الشرق الأوسط، والتي تعمل من خلالها الشركة على تنقية المعادن النفيسة، بالإضافة إلى خدمات الاستيراد والتصدير.

تتواجد بي تي سي من خلال شبكة واسعة من الموزعين المعتمدين في جميع محافظات مصر، وتسعى الشركة حاليًا إلى تعزيز تواجدها في المنطقة العربية وخاصةً دول الخليج العربي.