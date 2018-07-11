للعام الثالث على التوالى..إسناد الإشراف على بعثة الحج الرسمية للتضامن

الثاني من أغسطس القادم أولى أفواج حجاج الجمعيات الاهلية للمدينة المنورةالمال -خاصأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إسناد الإشراف على بعثة الحج الرسمية لجمهورية مصر العربية لوزارة التضامن الاجتماعي هذا العام وللعام الثالث على التوالي نظرًا لما تقدمه الوزارة من مستويات وخدمة متميزة في تنظيم

الثاني من أغسطس القادم أولى أفواج حجاج الجمعيات الاهلية للمدينة المنورة





المال -خاص

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إسناد الإشراف على بعثة الحج الرسمية لجمهورية مصر العربية لوزارة التضامن الاجتماعي هذا العام وللعام الثالث على التوالي نظرًا لما تقدمه الوزارة من مستويات وخدمة متميزة في تنظيم بعثات الحج



وأكدت والى، أن الوزارة تتخذ حاليا استعداداتها القصوى للانتهاء من الإجراءات الخاصة ببدء موسم الحج لهذا العام وذلك لخدمة 12 ألف حاج من حجاج الجمعيات الاهلية بخلاف 445 حاج منضمين من حصة الهيئات والوزارات.

ومن المقرر أن تغادر مقدمة البعثة الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعي لتكون في استقبال حجاج بيت الله الحرام في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري استعدادا لبدء عمليات تفويج الحجيج والتي ستبد ء في الثاني من أغسطس القادم متوجهة للمدينة المنورة والتي ستضم حجاج محافظة الجيزة ودمياط.



وأضافت والى أنه من المقرر أن تتوالى رحلات الحجيج للمدينة المنورة حتى 9 أغسطس لعام 2018 كما تقرر ان تغادر أولى رحلات أفواج الحجاج لمطار جدة اعتبارا من يوم 8 أغسطس وهى لحجاج محافظة الغربية على ان تنتهى عمليات تفويج الحجيج في الرابع عشر من أغسطس القادم لزيارة بيت الله الحرام .

ومن جانبه أشار ايمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي ان وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع شركة مصر للطيران قامت بتخصيص مقر لها داخل مبني الوزارة لإصدار تذاكر الطيران الخاصة بحجاج الجمعيات وذلك خلال النصف الثاني من شهر يوليو وفقاً لبرنامج سفر كل فوج كما انتهت الوزارة من التنسيق مع بعثة وزارة الصحة المصرية وذلك لإنشاء عدد (9) عيادات بمقر إقامة الحجاج بمكة المكرمة لتوفير الرعاية الصحية للحجاج



وأوضح عبد الموجود الى انه تم الانتهاء من تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الاهلية للموسم الجاري حيث تم الانتهاء من الحصول على البصمة لكافة للحجاج ممن تقل أعمارهم عن 80 عامًا وتسجل مجانًا دون سداد أي رسوم وهى شرط أساسي للحصول على التأشيرة مضيفا انه سيتم تسليم التأشيرات للحجيج بنهاية الشهر الجاري مع استمرار تنفيذ برامج التوعية المقدمة للحجاج على أداء المناسك.