للعام الثالث.. «إكسون موبيل» تساهم في تطوير قدرات الشباب

شاركت شركة إكسون موبيل مصر كراعي رسمي في النسخة السنوية الخامسة لمعرض “ايجبس”، الذي أُقيم في الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2022.

حيث استمرت إكسون موبيل مصر في تقديم الرعاية الرئيسية – للعام الثالث – لبرنامج تمكين الشباب بالمعرض ، فلم تكتف برعاية البرنامج وحسب، بل حرصت على تقديم أنشطة جديدة لإتاحة المنفعة القسوى للطلاب؛فمن خلال فعاليات البرنامج هذا العام.

أقامت الشركه ورش عمل للطلاب الجامعيين، والتي قدمها نخبة من خبراء عالميين بشركة إكسون موبيل، في مجال الاستكشاف والتنقيب، مما يساهم في تبادل الخبرات المختلفة.

وشملت ورش العمل عدة مواضيع مهمة مثل: عمليات الآبار، وتطبيق التسلسل الطبقي في الاستكشاف، وكذلك الجيوفيزياء الاستكشافية وغيرها.

كما ساهمت فى إتاحه عدة أنشطة أخرى مثل إقامة جولات ميدانية للطلاب إلى مصنع إكسون موبيل مصر لخلط وتعبئه الزيوت بالعاشر من رمضان، للاطلاع على أنظمة خطوط الإنتاج وعمليات التشغيل واساسيات السلامه والصحة، ليكون حافزًا لهم لتحقيق مسار مهني في قطاعي البترول والغاز.

كما حرصت إكسون موبيل مصر على دمج فئات الأعمار المختلفة من الطلاب، وساهم عدد من العاملين بالشركة بالتطوع في تحفيز الشباب في المراحل النهائية من التعليم المدرسي من خلال إلقاء مجموعة من المحاضرات القصيرة (Youth Talks) التي تركز على كفاءة مهارة بعينها، لتعزيز قدراتهم فى تحقيق مسار مهني ناجح.

وفي هذا الصدد، أعرب المهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه إكسون موبيل مصر، عن امتنانه للمتطوعين وتقديره لمجهوداتهم ووقتهم المستقطع لنقل خبراتهم العملية إلى الطلاب.

وأشار إلى أن رؤية الشركة للتنمية المجتمعية تقوم على نقل المعرفة، مع التأكيد على أن العمل التطوعي يعد أساسًا جوهريًا لا غنى عنه لإنجاح أي مبادرة.

وأكد على سعى الشركه الدائم على الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق المصرية، والمساهمة في تطوير قدرات الشباب في مختلف المجالات.

ومن ناحية أخرى، صرح المهندس يوسف حافظ، مدير العلاقات الحكومية والخارجية وعضو مجلس إدارة الشركه، قائلا: “ما نشهده الآن يعد تأكيدًا على استراتيجية الشركة الهادفة إلى الاستثمار في المجتمع، وريادتها في دعم المجتمعات التي تعمل بها إسهامًا في بناء وتطوير قدرات الشباب بغرض تحقيق التنمية المستدامة؛ وإيمانًا من الشركة بأن شباب اليوم هم قادة الغد.”

يأتى هذا في ضوء استمرار إكسون موبيل مصر في الوفاء بمسؤولياتها تجاه المجتمع ودعم قطاع التعليم العام والفنى والأنشطة المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تُعد شركة إكسون موبيل مصر شريكا أساسيا في شتى مجالات التنمية في مصر علي مدار 120 عامًا، حيث قامت بالعديد من الاستثمارات والمبادرات التي تسعى للنهوض بالمجتمع وأفراده.

وتهدف الشركة دائمًا إلى المساعدة فى تنميه وتعزيز قدرات الشباب للوصول الى درجة عالية من الكفاءة والمهارة، ومواكبة احتياجات السوق الحالية